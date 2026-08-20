A Federação Espanhola define o futuro de De la Fuente e reivindica seu direito na final da Copa do Mundo

A Federação Espanhola de Futebol pôs fim à polêmica sobre o futuro de seu técnico campeão do mundo e anunciou oficialmente o início das negociações para estender o contrato de Luis de la Fuente por um longo período.

O presidente da Federação Espanhola, Rafael Louzán, confirmou, em declarações à rádio RNE, que já está trabalhando na renovação do contrato do treinador, que atualmente se encerra em 2028, para que ele continue "além de 2030".

Louzán disse: "Já estamos trabalhando na renovação do contrato de Luis de la Fuente, que atualmente termina em 2028, para além de 2030 ou por volta desse ano. Acho que Luis merece isso, e quando assumi o cargo tínhamos que renovar seu contrato rapidamente, porque ele nos conduziu a esse sucesso com toda a sua equipe, e agora ele deve fazer parte do projeto de longo prazo".

Louzán elogiou a personalidade do treinador mais premiado da história do futebol espanhol em todas as suas categorias, afirmando: "A simplicidade de Luis de la Fuente e sua elevada ética de trabalho são o que nos conduziu a esse sucesso, ao lado de um grupo inesquecível de jogadores nesta seleção que representa a Espanha".

A final de 2030 deve ser na Espanha

Em outro assunto, Louzán deu um recado contundente sobre a final da Copa do Mundo de 2030, que será organizada em conjunto pela Espanha, Portugal e Marrocos, ao afirmar que sediar a final fora da Espanha não faz sentido.

O presidente da Federação Espanhola disse: "Não seria lógico que qualquer outro país que não a Espanha sediasse essa grande final da Copa do Mundo. A Espanha tem toda a intenção, como deve ser, porque foi pioneira desde o início ao lado de Portugal, e temos 55% do peso desta Copa do Mundo".

E acrescentou, com grande confiança após os títulos mundiais conquistados pela Espanha no masculino e no feminino: "Vocês sabem o que a Espanha significa no mundo, e qualquer outro resultado que não a vitória da Espanha na final seria incompreensível".

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