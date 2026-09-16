A Federação Espanhola anuncia decisão oficial sobre Luis de la Fuente

A Federação Espanhola de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, uma decisão oficial sobre o técnico da seleção principal, Luis de la Fuente.
De la Fuente conduziu a seleção da Espanha à conquista da Copa do Mundo de 2026, disputada há alguns meses nos Estados Unidos.
A Federação Espanhola de Futebol, por meio de seu presidente Rafael Louzán, anunciou oficialmente, durante a cúpula do futebol mundial, a renovação do contrato do treinador por dois anos, uma vez que seu contrato atual estava previsto para terminar após a Eurocopa de 2028.
O jornal "AS" afirmou que, naturalmente, o novo acordo ajusta a estrutura salarial dele em reconhecimento a suas realizações esportivas excepcionais, o que o colocará entre os treinadores mais bem pagos.
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Louzán afirmou: "Seus resultados falam por si só, e sua ética de trabalho fala por si só... e o público o ama e o valoriza". E acrescentou: "Ofereci a ele a prorrogação do contrato porque ele não estava entre os dez primeiros em termos de salário. Passará a estar. Estamos dando os retoques finais no acordo para que ele possa permanecer por mais alguns anos. Ele passou 14 anos aqui, e quero que encerre sua carreira aqui".
Após o sucesso na Copa do Mundo, as duas partes concordaram em se reunir depois do verão para dar os retoques finais em um acordo que parecia simples, e que já foi assinado.
A data de término do novo contrato, 2030, tem uma importância especial, pois nesse ano a Espanha será sede das principais partidas da Copa do Mundo.
O anúncio da renovação do contrato de De la Fuente ocorre dois dias antes de ele divulgar a primeira lista da seleção da Espanha para a disputa da Liga das Nações da UEFA.
A equipe se reunirá na terça-feira, 22 de setembro, para disputar quatro partidas: Inglaterra x Espanha no sábado, 26 de setembro, no estádio de Wembley; Espanha x Croácia na terça-feira, 29 de setembro, no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha; Espanha x República Tcheca no sábado, 3 de outubro, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo; e Croácia x Espanha na terça-feira, 6 de outubro, no estádio Poljud, em Split.