A federação do país campeão da Copa do Mundo está totalmente insatisfeita com o técnico da seleção e nomeia Patrick Vieira

Pape Thiaw foi demitido do cargo de técnico da seleção do Senegal. A equipe africana passou por uma Copa do Mundo muito difícil após uma polêmica final da Copa Africana das Nações, o que levou à demissão do técnico. Nos bastidores, a Federação Senegalesa de Futebol já teria um sucessor pronto.

Thiaw já estava sob pressão após a final da Copa Africana de Nações contra o Marrocos. O Senegal venceu a partida inicialmente em campo, mas acabou tendo uma derrota regulamentar imposta.

Depois que o Senegal viu uma vantagem de 2 a 0 contra a Bélgica (derrota por 2 a 3) desaparecer como neve ao sol nas oitavas de final da Copa do Mundo, o destino do técnico de 45 anos parecia selado.

Entre outros, Pape Gueye teria indicado que não desejava mais trabalhar sob o comando de Thiaw e sua comissão técnica. Além disso, houve relatos de irregularidades dentro da delegação senegalesa.

De acordo com diversos meios de comunicação, no hotel dos jogadores foram recebidos convidados não autorizados e organizadas festas particulares. Nelas, teria sido servido álcool e distribuídos presentes caros. Além disso, vários funcionários do hotel apresentaram reclamações por causa de poluição sonora.

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) afirma em um comunicado que a decisão foi necessária. “Após uma avaliação minuciosa dos resultados esportivos e das perspectivas da seleção nacional, o comitê executivo considerou essa decisão necessária no interesse do futebol senegalês.”

Segundo o L’Équipe, Patrick Vieira deve ser o sucessor de Thiaw. O ex-jogador francês nasceu em Dakar, capital do Senegal, mas optou por representar a França durante sua carreira. Com os Bleus, ele conquistou tanto o título mundial quanto o europeu.