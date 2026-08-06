A Federação Egípcia de Futebol pôs fim à polêmica em torno das notícias que apontavam que ela teria apresentado um pedido ao Ministério da Juventude e do Esporte para conceder a alguns clubes um prazo adicional para regularizar suas situações jurídicas e administrativas antes do início da nova temporada.

Uma fonte responsável dentro da federação afirmou, em declarações à imprensa, que essas notícias são completamente falsas, esclarecendo que a federação não enviou nenhuma comunicação oficial ao Ministério da Juventude e do Esporte contendo um pedido para conceder a 22 clubes um prazo de uma temporada inteira, como foi divulgado.

A fonte destacou que o fato real difere completamente do que foi noticiado, uma vez que um dos clubes que ainda enfrenta uma crise relacionada à obtenção da licença jurídica foi quem apresentou um pedido para conseguir um prazo a fim de concluir seus trâmites, e não a Federação Egípcia de Futebol.

A fonte ressaltou que a federação aplica os regulamentos a todos os clubes sem exceção, e não apresentou nenhum pedido coletivo referente à concessão de prazo a um conjunto de clubes, apontando que o que foi divulgado nesse assunto não se baseia em nenhum documento ou comunicação oficial emitida pela federação.

A fonte concluiu suas declarações reforçando a importância de checar a precisão das informações antes de divulgar notícias relacionadas às licenças dos clubes, e de recorrer às fontes oficiais, especialmente diante dos preparativos em andamento para o início das competições da nova temporada.

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