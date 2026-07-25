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A Federação de Futebol decide oficialmente: Zamalek e Pyramids na Liga dos Campeões e Al-Ahly na Confederação

Al Ahly
Zamalek SC
Pyramids FC
ZED FC
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Decisões importantes sobre Hossam Hassan e a Comissão de Arbitragem

O conselho de administração da Federação Egípcia de Futebol realizou, neste sábado, a sua reunião presidida pelo engenheiro Hani Abou Rida, para debater uma série de dossiês importantes relacionados com as preparações para a temporada desportiva 2026-2027, além de decidir um conjunto de resoluções administrativas e técnicas que dizem respeito às seleções nacionais e às competições locais.

A reunião assistiu à emissão de várias decisões de destaque, sendo a mais relevante a formação de uma comissão para estudar a renovação do contrato de Hossam Hassan, selecionador da equipa principal do Egito, além de novas nomeações dentro da federação e a aprovação dos clubes que participarão nas competições continentais durante a próxima temporada.

Aprovação dos clubes participantes nas competições africanas

O conselho de administração da Federação Egípcia de Futebol aprovou os clubes egípcios que representarão o futebol egípcio nas competições africanas durante a temporada desportiva 2026-2027.

O Zamalek e o Pyramids participarão na Liga dos Campeões Africana, enquanto o Al Ahly e o Zed disputarão a Taça das Confederações Africana.

Comissão para a renovação do contrato de Hossam Hassan

O conselho decidiu formar uma comissão que inclui Khaled El Derendly, Tarek Abou El Einein e Hamada El Sherbini, para definir os termos da renovação do contrato com Hossam Hassan, selecionador da equipa nacional principal.

Está previsto que a comissão apresente as recomendações e os termos a que chegar ao engenheiro Hani Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, com vista a concluir os procedimentos da renovação.

Essam Abdel Fattah presidente da comissão de arbitragem

O conselho de administração aprovou a nomeação de Essam Abdel Fattah como presidente da comissão de arbitragem para a temporada desportiva 2026-2027.

Ficou também decidido que a composição completa da comissão de arbitragem será apresentada durante a próxima reunião do conselho de administração da federação.

Shawky Gharib diretor técnico da federação

O conselho aprovou a nomeação de Shawky Gharib para o cargo de diretor técnico da Federação Egípcia de Futebol, no âmbito do plano de reestruturação das áreas técnicas dentro da federação como preparação para a nova temporada.

Apoio aos clubes populares e ajustes financeiros

O conselho de administração aprovou a nota do secretário-geral referente ao apoio aos clubes populares, além de aprovar o que diz respeito à percentagem da transmissão televisiva, bem como aos prémios das competições para a temporada desportiva 2026-2027, no âmbito do desenvolvimento do sistema das competições locais e do apoio aos clubes.

Aprovação do regulamento do corpo médico

O conselho de administração aprovou igualmente o regulamento do corpo médico relativo às equipas e às seleções nacionais, que entrará oficialmente em vigor a partir da temporada desportiva 2026-2027, com o objetivo de organizar as áreas médicas e elevar a eficiência dos cuidados de saúde dos jogadores nas diversas competições e seleções.

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