Mal a seleção alemã havia sido eliminada da Copa do Mundo de 2026 pelo Paraguai por 3 a 4 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, e a Federação Alemã de Futebol já se via no meio de uma nova tempestade, desta vez dentro de seus próprios escritórios.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) quebrou o silêncio após as batidas policiais que atingiram sua sede na quarta-feira, afirmando em comunicado oficial que a investigação não tem como alvo a organização.

A federação declarou: “A investigação não diz respeito à Federação Alemã de Futebol como organização, nem a nenhum de seus funcionários ou dirigentes... A federação participa desses procedimentos apenas como testemunha e se comprometeu a cooperar plenamente com as autoridades”.

O comunicado da Federação foi divulgado horas depois de investigadores alemães terem realizado amplas operações de busca que abrangeram a sede da DFB e vários escritórios administrativos municipais, no âmbito de uma investigação relacionada a possíveis irregularidades na distribuição de ingressos e pacotes de hospitalidade durante o Campeonato Europeu de 2024.

A investigação, revelada pelo jornal alemão “Bild”, abrange várias cidades e gira em torno de suspeitas de que milhares de ingressos e convites para hospedagem em hotéis tenham sido distribuídos ilegalmente a convidados de destaque antes do início da Euro 2024.

As investigações envolvem um cidadão alemão e outro francês, entre os quais um ex-funcionário municipal da cidade de Gelsenkirchen, suspeito de ter recebido ingressos, benefícios de viagem e hospedagem em hotéis no valor de 2.400 euros.

Um comunicado conjunto do Ministério Público de Bochum e do Departamento de Investigação Criminal do estado da Renânia do Norte-Vestfália confirmou que as batidas policiais ocorreram em vários locais para investigar “benefícios não autorizados, incluindo a participação em uma partida internacional de futebol”.

Em tom firme, Herbert Roll, ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, enfatizou que “um ingresso de futebol não faz parte do salário, e qualquer pessoa do setor público que solicitar suborno receberá nossa visita”.

Ele acrescentou: “Grandes eventos, como o Campeonato Europeu de Futebol, dependem da confiança do público no esporte e nas autoridades que o organizam. Não permitiremos que essa confiança seja minada por causa de alguns convites e ingressos”.

Até o momento, a União Europeia de Futebol (UEFA) mantém silêncio e não emitiu nenhum comentário sobre o caso, enquanto os promotores públicos de Bochum se abstiveram de revelar mais detalhes.

Esses desdobramentos colocam o futebol alemão diante de uma semana turbulenta, já que o escândalo dos ingressos coincide com a indignação popular crescente após a eliminação surpreendente da Copa do Mundo contra o Paraguai, cuja intensidade foi agravada pelas declarações do chanceler Friedrich Merz em apoio à seleção, apesar da derrota.

O jornal alemão “Bild” destacou que as investigações envolvem um cidadão alemão e outro francês, e dizem respeito a reservas de hotéis e milhares de ingressos que, suspeita-se, foram alocados ilegalmente a convidados de destaque antes do início do torneio, realizado em dez cidades alemãs.

Segundo o jornal, um dos suspeitos é um ex-funcionário municipal da cidade de Gelsenkirchen, uma das sedes do torneio, e suspeita-se que ele tenha recebido ingressos, benefícios de viagem e hospedagem em hotéis no valor de 2.400 euros, o que equivale a 2.736 dólares americanos.

Por sua vez, a Federação Alemã de Futebol confirmou, em comunicado oficial, que sua sede foi alvo de uma inspeção, esclarecendo: “A investigação não diz respeito à Federação Alemã de Futebol como organização, nem a nenhum de seus funcionários ou dirigentes. A Federação participa desses procedimentos apenas como testemunha e se comprometeu a cooperar plenamente com as autoridades”.

Em tom firme, Herbert Rohl, ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, comentou: “Um ingresso de futebol não faz parte do salário; qualquer pessoa do setor público que solicitar suborno receberá nossa visita”.

Ele acrescentou: “Grandes eventos, como o Campeonato Europeu, dependem da confiança do público no esporte e nas autoridades que o organizam. Não permitiremos que essa confiança seja minada por causa de alguns convites e ingressos”.

Até o momento, a União Europeia de Futebol (UEFA) não se pronunciou sobre o caso, e os promotores públicos de Bochum se abstiveram de fornecer mais detalhes.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento delicado para o futebol alemão, que vive uma semana agitada de questionamentos após a surpreendente eliminação da seleção da Copa do Mundo pelas mãos do Paraguai, o que provocou indignação popular, agravada pelas declarações do chanceler Friedrich Merz, que elogiou a seleção apesar da derrota.