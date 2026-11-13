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A contratação de Mauricio Pochettino como novo treinador do Manchester United não foi apenas um negócio técnico, mas sim um novo capítulo em uma das mais caras faturas de caos da história do futebol, depois que os gastos do clube com contratações e demissões de treinadores e altos funcionários do departamento de futebol ultrapassaram a barreira dos 100 milhões de libras esterlinas desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013.

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De acordo com estimativas da imprensa britânica, a chegada do técnico argentino elevou o total gasto pelo United nesse campo para mais de 108 milhões de libras esterlinas, um número que revela a dimensão da turbulência que o clube vive desde a saída de seu lendário técnico histórico, e seu fracasso em encontrar a estabilidade que marcou a era Ferguson.

A agência "Reuters" informou que o United pagará cerca de 7,4 milhões de libras esterlinas para rescindir o contrato de Pochettino com a seleção dos Estados Unidos, enquanto a imprensa britânica estimou que a demissão de Michael Carrick e sua comissão técnica custará pelo menos mais 5 milhões de libras esterlinas, sem contabilizar o custo da rescisão dos contratos dos auxiliares de Pochettino, o que aumenta ainda mais a conta.

Carrick havia sido demitido ontem, quinta-feira, menos de seis meses apenas depois de assinar um contrato de dois anos em maio passado, com Pochettino ocupando seu lugar em um novo movimento que confirma que o turbilhão de mudanças em Old Trafford não tem fim.

O valor de 100 milhões de libras esterlinas é uma estimativa, e não um total confirmado pelo clube, e inclui diretores esportivos e técnicos, mas reflete a dimensão da crise administrativa e técnica que o United enfrenta há mais de uma década.

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O português Rúben Amorim esteve entre as contratações mais caras, pois o United pagou 11 milhões de euros ao Sporting para rescindir seu contrato, segundo informou a agência "Reuters" à época, antes de sua demissão em janeiro de 2026, apenas 14 meses depois de assumir o cargo. O clube registrou posteriormente um custo excepcional de 8,2 milhões de libras esterlinas relacionado à sua saída e à reestruturação.

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Já a demissão do holandês Erik ten Hag e de sua comissão técnica custou ao clube 10,4 milhões de libras esterlinas, segundo os cálculos do clube, enquanto a saída do norueguês Ole Gunnar Solskjaer custou 9,1 milhões de libras esterlinas.

O jornal "The Telegraph" estimou o custo relacionado à saída do alemão Ralf Rangnick e sua comissão técnica, além de outras mudanças nas operações futebolísticas, em 14,7 milhões de libras esterlinas, um número que revela que o caos não se limitava apenas aos técnicos, mas se estendia a toda a estrutura administrativa.

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A conta das demissões remonta ao início do período pós-Ferguson, quando a demissão de José Mourinho em 2018 custou 19,6 milhões de libras esterlinas, a mais alta entre todos os técnicos, enquanto a saída do holandês Louis van Gaal, dois anos antes, custou 8,4 milhões de libras esterlinas, e a saída de David Moyes em 2014 custou 4,9 milhões de libras esterlinas.

Os custos não pararam nas demissões, mas incluíram também taxas de contratação. Segundo o jornal, o United pagou ao Ajax 1,6 milhão de libras esterlinas para contratar ten Hag e seu auxiliar Mitchell van der Gaag, e cerca de 1 milhão de libras esterlinas ao Molde quando Solskjaer se tornou técnico.

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O clube também arcou com custos elevados na contratação do diretor esportivo Dan Ashworth, vindo do Newcastle United, e na separação dele depois de apenas cinco meses, em uma das experiências administrativas mais curtas da história do clube.

Com a chegada de Pochettino, a torcida do Manchester United espera que o argentino seja quem colocará um fim a esse turbilhão dispendioso, e que devolva a estabilidade a Old Trafford, antes que a conta da busca pelo sucessor de Ferguson se transforme em um número difícil de acreditar.