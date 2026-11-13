De acordo com estimativas da imprensa britânica, a chegada do técnico argentino elevou o total gasto pelo United nesse campo para mais de 108 milhões de libras esterlinas, um número que revela a dimensão da turbulência que o clube vive desde a saída de seu lendário técnico histórico, e seu fracasso em encontrar a estabilidade que marcou a era Ferguson.
A agência "Reuters" informou que o United pagará cerca de 7,4 milhões de libras esterlinas para rescindir o contrato de Pochettino com a seleção dos Estados Unidos, enquanto a imprensa britânica estimou que a demissão de Michael Carrick e sua comissão técnica custará pelo menos mais 5 milhões de libras esterlinas, sem contabilizar o custo da rescisão dos contratos dos auxiliares de Pochettino, o que aumenta ainda mais a conta.
Carrick havia sido demitido ontem, quinta-feira, menos de seis meses apenas depois de assinar um contrato de dois anos em maio passado, com Pochettino ocupando seu lugar em um novo movimento que confirma que o turbilhão de mudanças em Old Trafford não tem fim.
O valor de 100 milhões de libras esterlinas é uma estimativa, e não um total confirmado pelo clube, e inclui diretores esportivos e técnicos, mas reflete a dimensão da crise administrativa e técnica que o United enfrenta há mais de uma década.
O português Rúben Amorim esteve entre as contratações mais caras, pois o United pagou 11 milhões de euros ao Sporting para rescindir seu contrato, segundo informou a agência "Reuters" à época, antes de sua demissão em janeiro de 2026, apenas 14 meses depois de assumir o cargo. O clube registrou posteriormente um custo excepcional de 8,2 milhões de libras esterlinas relacionado à sua saída e à reestruturação.
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Já a demissão do holandês Erik ten Hag e de sua comissão técnica custou ao clube 10,4 milhões de libras esterlinas, segundo os cálculos do clube, enquanto a saída do norueguês Ole Gunnar Solskjaer custou 9,1 milhões de libras esterlinas.
O jornal "The Telegraph" estimou o custo relacionado à saída do alemão Ralf Rangnick e sua comissão técnica, além de outras mudanças nas operações futebolísticas, em 14,7 milhões de libras esterlinas, um número que revela que o caos não se limitava apenas aos técnicos, mas se estendia a toda a estrutura administrativa.
A conta das demissões remonta ao início do período pós-Ferguson, quando a demissão de José Mourinho em 2018 custou 19,6 milhões de libras esterlinas, a mais alta entre todos os técnicos, enquanto a saída do holandês Louis van Gaal, dois anos antes, custou 8,4 milhões de libras esterlinas, e a saída de David Moyes em 2014 custou 4,9 milhões de libras esterlinas.
Os custos não pararam nas demissões, mas incluíram também taxas de contratação. Segundo o jornal, o United pagou ao Ajax 1,6 milhão de libras esterlinas para contratar ten Hag e seu auxiliar Mitchell van der Gaag, e cerca de 1 milhão de libras esterlinas ao Molde quando Solskjaer se tornou técnico.
O clube também arcou com custos elevados na contratação do diretor esportivo Dan Ashworth, vindo do Newcastle United, e na separação dele depois de apenas cinco meses, em uma das experiências administrativas mais curtas da história do clube.
Com a chegada de Pochettino, a torcida do Manchester United espera que o argentino seja quem colocará um fim a esse turbilhão dispendioso, e que devolva a estabilidade a Old Trafford, antes que a conta da busca pelo sucessor de Ferguson se transforme em um número difícil de acreditar.