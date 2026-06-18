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Lionel MessiImago
Sam Vreeswijk

Traduzido por

A família de Lionel Messi divulga notícias preocupantes sobre o estado de saúde do pai, Jorge Messi (68)

Argentina
L. Messi

Jorge Messi (68), pai de Lionel Messi, está enfrentando problemas de saúde. A filial argentina da ESPN já havia noticiado isso na quarta-feira, mas agora a família confirmou a informação por meio de um comunicado.

“A família Messi informa que Jorge Messi está enfrentando problemas de saúde no momento. Ele está sob acompanhamento médico e se recuperando bem”, diz o início do comunicado.

“Diante das notícias, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar sua profunda preocupação com a falta de sensibilidade, respeito e discrição com que algumas pessoas trataram um assunto estritamente privado da família.”

“A família também deseja esclarecer que apenas os familiares diretos de Jorge dispõem de informações corretas e precisas sobre seu estado. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não provenha diretamente da família e de seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.”

“Em momentos como este, pedimos responsabilidade, cautela e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seus entes queridos não devem ser objeto de especulação ou de cobertura midiática irresponsável.”

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“Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação que recebemos e pedimos que respeitem a privacidade, a confidencialidade e o espaço pessoal de Jorge — e de toda a sua família — durante este processo.”

“Quaisquer atualizações relevantes serão comunicadas pela família, no momento oportuno, pelos canais adequados. Agradecemos sua compreensão.”

O próprio Lionel Messi ficou visivelmente emocionado na madrugada de terça para quarta-feira, após seu primeiro gol contra a Argélia. Após a partida, ele comentou: “Por que eu chorei? Isso não teve absolutamente nada a ver com futebol.”

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