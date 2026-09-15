Hamza Abdel Karim, jovem atacante do Barcelona, expressou seu orgulho de pertencer ao Al Ahly do Egito, ressaltando seu constante empenho em assistir a todos os jogos do time, mesmo após sua saída.

Hamza Abdel Karim se transferiu do Al Ahly para o time B do Barcelona durante a janela de transferências de inverno, em janeiro passado, por empréstimo.

Mas o jovem atacante provou seu valor ao vestir a camisa da equipe principal do Barça, o que levou a diretoria do clube a transformar o empréstimo em uma transferência definitiva, antes de renovar seu contrato até 2030.

Hamza Abdel Karim falou sobre o Al Ahly durante a cerimônia de renovação de seu contrato com o Barcelona, nesta terça-feira.

Hamza foi questionado sobre se ainda acompanha os jogos do Al Ahly, e respondeu sem hesitar: "Claro, acompanho os jogos do Al Ahly sempre. Por exemplo, daqui a cerca de uma hora há um jogo do time (contra o Abu Qir Fertilizers no Campeonato Egípcio), e farei questão de assisti-lo".

E acrescentou: "Assisto a cada partida. Este é o clube em que cresci, e que me ensinou muitas coisas. Todo o Egito me apoia, e os árabes também, por isso os agradeço, e espero deixá-los felizes".

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