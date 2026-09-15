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A fama não mudou sua lealdade: Hamza Abdelkarim reconhece o valor do Ahly direto do coração de Barcelona

H. Abdelkarim
Al Ahly x Abo Qir Semad
Al Ahly
Abo Qir Semad
Premier League
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Egito
Espanha

O atacante egípcio tem grande orgulho de seu clube formador.

Hamza Abdel Karim, jovem atacante do Barcelona, expressou seu orgulho de pertencer ao Al Ahly do Egito, ressaltando seu constante empenho em assistir a todos os jogos do time, mesmo após sua saída.

Hamza Abdel Karim se transferiu do Al Ahly para o time B do Barcelona durante a janela de transferências de inverno, em janeiro passado, por empréstimo.

Mas o jovem atacante provou seu valor ao vestir a camisa da equipe principal do Barça, o que levou a diretoria do clube a transformar o empréstimo em uma transferência definitiva, antes de renovar seu contrato até 2030.

Hamza Abdel Karim falou sobre o Al Ahly durante a cerimônia de renovação de seu contrato com o Barcelona, nesta terça-feira. 

Hamza foi questionado sobre se ainda acompanha os jogos do Al Ahly, e respondeu sem hesitar: "Claro, acompanho os jogos do Al Ahly sempre. Por exemplo, daqui a cerca de uma hora há um jogo do time (contra o Abu Qir Fertilizers no Campeonato Egípcio), e farei questão de assisti-lo".

La Liga
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SAN

E acrescentou: "Assisto a cada partida. Este é o clube em que cresci, e que me ensinou muitas coisas. Todo o Egito me apoia, e os árabes também, por isso os agradeço, e espero deixá-los felizes".

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