A fala de Guardiola que gerou um bate-boca com a torcida do Manchester City

O treinador reclamou de lugares vazios em jogo da Champions League e recebeu críticas

O Manchester City vem de uma emocionante vitória por 6 a 3 na Liga dos Campeões, mas nem tudo foram flores no jogo contra o RB Leipzig. Após a partida, Pep Guardiola, treinador do Citizens, reclamou dos lugares vazios no estádio e acabou comprando uma briga com torcedores, que não gostaram nada da fala do espanhol.

O primeiro jogo do City pela Champions League após a final da temporada passada, que perdeu para o Chelsea, teve um bom resultado aos ingleses, que começaram a edição 2021/22 muito bem no Grupo A. No entanto, mesmo com a goleada por 5 a 3 sobre o RB Leipzig, Pep Guardiola não ficou totalmente satisfeito com o jogo, e não foi por problemas dentro de campo.

Em entrevista após a partida, Guardiola se mostrou insatisfeito com os lugares vazios no City of Manchester, estádio onde o City manda seus jogos. O estádio comporta 55 mil pessoas, mas apenas 38.062 torcedores estavam presentes.

"Gostaria que mais gente viesse para o próximo jogo. Vamos precisar de gente porque estamos cansados, eu sei. Vai ser um jogo difícil e eles são muito bons, vai ser um jogo importante para nós. É por isso que convido todos para virem no próximo sábado", disse Guardiola.

A reclamação do treinador não caiu muito bem para os torcedores e um representante, Kevin Parker, secretário-geral do fã-clube oficial do clube, veio a público rebater as falas de Guardiola. Para ele, o comandante só estaria contribuindo ainda mais para as zombarias dos rivais, que frequentemente apontam que o estádio do City não lota.

"Ele é o melhor treinador do mundo, mas acho que talvez ele deva se limitar aos treinos. Não creio que ninguém no clube deva questionar a lealdade dos torcedores. É frustrante", desabafou.

Parker acusou uma falta de sensibilidade de Guardiola ao questionar a torcida sem levar em consideração que, além do receio de alguns com a pandemia, o duelo foi realizado na noite de uma quarta-feira e que parte da torcida pode não ter dinheiro para bancar um ingresso de Champions League.

"Pep ganha 350.000 euros por semana, se isso o incomoda tanto, ele pode comprar ingressos para as crianças e então ele não verá o estádio vazio", disse Parker. "Você realmente acha que mais pessoas vão ao jogo no sábado por causa do que ele disse?".

Após as críticas, em entrevista coletiva, Pep voltou a tratar do assunto, dizendo que não vai pedir desculpas por sua fala. "Eu disse que estava decepcionado porque o estádio não estava lotado? É uma questão de interpretação. Eu não vou me desculpar, estou surpreso com as declarações que vieram depois".

"O que eu estou dizendo é que precisamos do apoio de nossos fãs, espero que o Sr. Parker possa vir. Precisamos do apoio deles. Não vou pedir desculpas pelo que eu disse. Não ponha palavras na minha boca que eu não tenha dito. Eu não serei um problema para os torcedores, se eu me tornar um problema, vou embora", completou Guardiola.

O City volta a campo neste sábado (18), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Southampton. O jogo, dentro de casa, será válido pela quinta rodada da Premier League.