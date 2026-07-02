A façanha se repete... O trio anfitrião leva a Copa do Mundo de volta 12 anos no tempo

A Copa do Mundo de 2026 viu as três seleções anfitriãs — Estados Unidos, Canadá e México — se classificarem para as oitavas de final, em uma conquista que reflete a força das seleções norte-americanas nesta edição do torneio.

A seleção do Canadá foi a primeira a se classificar para esta fase após vencer a África do Sul por 1 a 0, enquanto a seleção mexicana derrotou o Equador por 2 a 0, seguida pelos Estados Unidos, que venceram a Bósnia e Herzegovina pelo mesmo placar.

Vale destacar que as três seleções se classificaram sem sofrer nenhum gol nas oitavas de final.

A Confederação da CONCACAF alcançou um feito notável, com três de suas seleções chegando às oitavas de final pela segunda vez na história da Copa do Mundo, após a edição de 2014, quando Estados Unidos, México e Costa Rica se classificaram para a mesma fase, segundo estatísticas da “Opta”.

Está previsto que a seleção do Canadá enfrente a marroquina nas oitavas de final, enquanto a seleção mexicana jogará contra a Inglaterra e os Estados Unidos enfrentarão a Bélgica. Confira os horários dos três jogos.

Já a seleção americana conseguiu pôr fim a uma espera de 24 anos ao conquistar sua segunda vitória na história de suas participações nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. A primeira vitória havia ocorrido na edição de 2002, quando derrotou o México nas oitavas de final.

A seleção americana está a um passo de encerrar outra espera que também durou 24 anos, já que busca chegar às quartas de final pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2002, quando alcançou seu melhor resultado no século XXI.