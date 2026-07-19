A expulsão de Fernández marca um capítulo sombrio na história da Argentina nas finais da Copa do Mundo

O estilo de jogo agressivo adotado pela seleção argentina na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha se transformou em um verdadeiro pesadelo, depois que Enzo Fernández recebeu um cartão vermelho nos acréscimos, levando o “Tango” a estabelecer um recorde negativo sem precedentes na história da Copa do Mundo.

O árbitro esloveno Slavko Vincic, que demonstrou notável paciência no primeiro tempo, o segundo cartão amarelo ao meio-campista do Chelsea após um choque violento com o espanhol Pau Kubarsi, apenas alguns minutos depois de ele ter recebido a primeira advertência por uma falta ingênua. Assim, os companheiros de Messi tiveram que disputar as duas prorrogações com 10 jogadores, após o tempo regulamentar ter terminado em empate sem gols.

Com essa expulsão, a Argentina tornou-se a única seleção na história a receber três cartões vermelhos em uma Copa do Mundo, após as expulsões de Pedro Monzón e Gustavo Di Sotti na final de 1990 contra a Alemanha Ocidental, superando assim qualquer outra seleção nos registros do torneio.

Além disso, Fernández, herói da semifinal contra a Inglaterra, é o primeiro jogador a ser expulso na final da Copa do Mundo desde o holandês John Heitinga na final de 2010 contra a Espanha, em um episódio que lança uma sombra sobre as ambições da Argentina de conquistar o título mundial com dez jogadores.