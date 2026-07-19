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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A expulsão de Enzo... Uma jogada emocionante que quase levou à sua expulsão aos 11 minutos

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
E. Fernandez
Espanha
Argentina

O famoso árbitro esloveno Slavko Vinčić mostrou o cartão vermelho ao astro argentino Enzo Fernández na final da Copa do Mundo de 2026.

Enzo recebeu o primeiro cartão amarelo aos 82 minutos, antes de receber o segundo cartão amarelo aos 90+3 minutos, sendo expulso de campo.

O site “Archivo Far”, especializado em decisões arbitrais, informou que Enzo Fernández já estava sujeito à expulsão aos 82 minutos.

E acrescentou: “Enzo recebeu um cartão amarelo por contestar a decisão do árbitro aos 82 minutos e, em seguida, aplaudiu o árbitro, sem que este percebesse”.

E destacou: “Se o árbitro esloveno tivesse visto esse comportamento ou sido alertado sobre ele, o jogador argentino teria recebido o segundo cartão amarelo e sido expulso da partida aos 82 minutos”.

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