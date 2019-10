A experiência cultural da Conmebol Libertadores

A Copa Conmebol Libertadores proporciona ao seu fã mais do que uma simples partida. O torneio entrega muita cultura e curiosidades

Você é um fã da Copa Conmebol Libertadores como um todo e, por isso, não se importa somente com o resultado dentro de campo. Aquele torcedor que dá valor também para tudo que envolve a maior competição entre clubes das Américas.

Os estádios mais carismáticos do continente, a comida típica vendida na porta dos estádios e as músicas que embalam as torcidas nas arquibancadas dão um charme a mais para a competição. E é isso que te chama atenção. Dezenas de times disputam o torneio todos os anos, o que torna o leque de atrações ainda mais interessante.

Você já imaginou ouvir a torcida do hexacampeão cantando a plenos pulmões uma adaptação da música “Ilariê”, da Xuxa? Ou então a versão de “Você Partiu Meu Coração”, do Nego do Borel, vinda das arquibancadas do estádio do ? E os ‘hinos’ do lendário grupo de rock do , Mamonas Assassinas, aclamados pelos fãs de e ?

Isso tudo é possível na Conmebol Libertadores.

Experiência gastronômica

E as comidas típicas, então... Em , o lanche de pernil da porta do estádio deixa o clima de qualquer pré-jogo com mais cara de Libertadores ainda. Sem comentar o famoso tropeirão (feijão tropeiro, com carne e ovo) do Mineirão, nos duelos que envolvem o e o .

Fora do país, a comida de estádio mais famosa é o Choripán, o tradicional chorizo argentino acompanhado de molho chimichurri. No , casa da , o prato típico é a Chola, prato de carne de porco, milho e batata. Deu fome, né?

Templos do futebol

Para encerrar, os estádios mais emblemáticos da América do Sul estão sempre presentes na Conmebol Libertadores. La Bombonera, na ; Maracanã, no Brasil, Centenário, no ; e Defensores del Chaco, no ; têm a companhia de estádios menores como o San Carlos de Apoquindo, casa usada pelo Palestino, do .

E aí, deu vontade de ver um jogo da Libertadores?

A Conmebol Libertadores não só representa, mas também valoriza a festa cultural dos países sul-americanos.