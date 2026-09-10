Omar Hilali, estrela do Espanyol, manifestou o desejo de voltar a integrar a lista da seleção do Marrocos durante a próxima data Fifa.

Hilali afirmou, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo: "Se você apresenta o nível exigido no seu clube, sempre terá a chance de entrar na seleção; e quando não faz isso, as suas chances caem ao mínimo".

E prosseguiu: "Quando chegar o momento, vai acontecer. Se eu for convocado, ficarei muito feliz; e, se isso não acontecer, continuarei trabalhando para poder, em algum momento, voltar às fileiras da seleção marroquina".

Ele destacou: "Fiquei triste por ter ficado de fora da Copa Africana de Nações e da Copa do Mundo? A gente fica triste, porque você tinha a chance de ir com a seleção do seu país e, no fim, não foi. E, querendo ou não, você começa a pensar: o que eu poderia ter feito para conseguir ir?".

E completou: "Eu me tornei apenas mais um torcedor deles. No futebol, sempre existem segundas e terceiras chances, além do fato de eu ainda ser jovem. Espero poder disputar um dia a Copa Africana de Nações e a Copa do Mundo, e isso vem como resultado do que você apresenta no seu clube. Eu estou concentrado 100%".

E explicou: "O que você acha do que aconteceu na final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal? Em qualquer partida de futebol, no momento em que um dos adversários deixa o campo, deve-se conceder a vitória ao outro time".

E reforçou: "Se eu não gosto do que o árbitro diz e decido deixar o campo, isso não faz sentido. Trata-se das regras do futebol, e o árbitro está ali por um motivo. Você pode gostar ou não da decisão dele, mas é preciso continuar e respeitá-la".

E acrescentou: "Já sobre o pênalti de Brahim Díaz, é verdade que muitas vezes dizem que é como uma loteria, mas também havia muitos fatores influentes, como a tensão e o campo. Na próxima vez, temos que vencer, e tenho certeza de que ninguém vai se lembrar do que aconteceu".

Sobre o seu futuro no Espanyol, Hilali comentou: "Tenho contrato até 2027 e, depois disso, há um ano opcional vinculado ao cumprimento de uma série de objetivos; e, se esses objetivos não forem alcançados, há outras questões econômicas e por aí vai".

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