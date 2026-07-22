A estrela de Marrocos está "muito entusiasmada" após a transferência para o seu novo clube

O defesa internacional marroquino Issa Diop manifestou a sua satisfação por se juntar ao Ipswich Town de Inglaterra, depois de assinar um contrato válido até ao verão de 2030, proveniente do Fulham.

Diop afirmou, após o anúncio oficial do negócio esta quarta-feira: "Estou muito entusiasmado com o próximo passo na minha carreira com o Ipswich Town. Conheço a dimensão do clube e a sua história, e desfrutei de todas as conversas antes de tomar a minha decisão".

E acrescentou: "Sinto que este é o lugar certo para mim. Foi um verão intenso com a seleção de Marrocos no Mundial, mas estou orgulhoso por me juntar ao clube e anseio por conhecer em breve a equipa técnica, os meus colegas e os adeptos".

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Por seu lado, o treinador Gary O'Neil deu as boas-vindas ao jogador, elogiando a sua vasta experiência na Premier League com o Fulham e o West Ham, e afirmou: "O Issa é um jogador experiente que disputou um grande número de jogos na Premier League, e ficamos satisfeitos com a sua chegada. É um defesa forte que acrescenta experiência e estabilidade à linha defensiva".

Issa Diop é uma das contratações mais importantes do Ipswich Town durante o atual período de transferências de verão, no âmbito da preparação do clube para disputar a Premier League após o seu regresso à competição.

O Ipswich espera que Diop dê à sua linha defensiva mais força e estabilidade, aproveitando a sua longa experiência nos relvados ingleses e as suas capacidades físicas.

O Fulham tinha concordado com a saída do defesa marroquino, apesar de lhe restar um ano de contrato, preferindo tirar partido da sua venda durante o atual período de transferências em vez de arriscar a sua saída a custo zero no próximo verão.



