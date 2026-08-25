O argentino Enzo Fernández abriu a porta para uma transferência ao Manchester City, depois de demonstrar disposição para se juntar ao projeto do clube inglês, enquanto o City se prepara para apresentar uma proposta oficial ao Chelsea a fim de fechar o negócio, segundo o que revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano.

De acordo com Romano, Enzo passou a estar aberto à ideia de se transferir para o Manchester City, depois de o clube inglês se tornar uma de suas principais opções durante a atual janela de transferências, diante do desejo do técnico Enzo Maresca de contratá-lo.

O próximo passo consiste no envio, por parte do Manchester City, de uma proposta oficial ao Chelsea, depois de o interesse do clube ter se limitado, no período recente, a contatos e negociações, antes de agora se preparar para dar um passo mais sério.

Por outro lado, a posição do Chelsea segue clara, já que o clube insiste em obter uma contrapartida financeira adequada para concordar com a saída do meio-campista argentino, além da necessidade de garantir a capacidade da equipe de substituí-lo antes do fechamento do mercado de transferências.

O Chelsea havia estabelecido anteriormente o valor de Enzo em 120 milhões de libras esterlinas, número que representa o principal obstáculo para o Manchester City nas negociações.

Os novos desdobramentos surgem após a continuidade do interesse do Manchester City no jogador, apesar de não ter apresentado uma proposta no prazo que o Chelsea havia estabelecido anteriormente, antes de o clube inglês voltar a se movimentar com a aproximação do fechamento do mercado de transferências.