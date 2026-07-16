A estreia de Robert Lewandowski na Major League Soccer foi adiada por força de circunstâncias. O *The New York Times*, entre outros, informa que a partida entre o Chicago Fire e o Vancouver Whitecaps foi adiada devido às consequências dos incêndios florestais no Canadá. A partida está agora marcada para 6 de outubro.

O Canadá foi atingido por mais de 800 incêndios florestais, e as consequências disso também são sentidas nos Estados Unidos. Entre outras cidades, em Chicago, que fica a cerca de quatro horas de carro da fronteira canadense.

Devido à enorme fumaça, a qualidade do ar em Chicago está atualmente classificada como “muito insalubre a perigosa”. A prefeitura de Chicago fechou todos os parques públicos e piscinas.

Além disso, o Chicago Park District cancelou todas as atividades ao ar livre que não puderam ser transferidas para ambientes fechados. Esse também foi o caso do jogo entre Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, no Soldier Field, que não possui cobertura.

É um grande revés para Lewandowski, de 37 anos, que, às 02h30 (horário da Holanda), sem dúvida estaria em campo para o pontapé inicial.

A partida teria sido especial por vários motivos. Por exemplo, Lewandowski esperava um reencontro com o atacante do Whitecaps e ex-companheiro de equipe do Bayern, Thomas Müller.

Müller e Lewandowski sempre tiveram uma forte amizade, mas agora terão que esperar mais quase três meses até se reencontrarem em campo.

A partida também teria sido especial para a família americana Berhalter. O pai, Gregg Berhalter, é técnico do Chicago, enquanto o filho, Sebastian, que disputou a Copa do Mundo, joga pelo Whitecaps.