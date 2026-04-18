A estreia da primeira treinadora principal em uma liga de ponta europeia termina em nota negativa

Marie-Louise Eta (34) tornou-se na semana passada a primeira treinadora principal em uma das principais ligas europeias. No entanto, sua estreia pelo Union Berlin não saiu como planejado, já que o time perdeu por 1 a 2 em casa para o VfL Wolfsburg no sábado.

O Wolfsburg teve um início ideal em Berlim: Patrick Wimmer mandou a bola no ângulo superior esquerdo aos 11 minutos. Rani Khedira chutou por cima do travessão pelo Union Berlin, que não conseguiu reverter o placar no primeiro tempo.

Logo após o reinício, Christian Eriksen lançou um passe longo de gênio, após o qual Dzenan Pejcinovic mandou a bola para o fundo da rede com precisão, fazendo o 0 a 2. O Union Berlin não desistiu da luta por pelo menos um ponto e teve azar quando Andrej Ilic acertou a trave com uma cabeçada forte.

O Wolfsburg segurou o resultado com relativa facilidade nos minutos finais, embora Oliver Burke tenha marcado o 1 a 2, e conquistou os três pontos no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim. Três pontos muito importantes para os visitantes, que estão em 17º lugar e lutam contra o rebaixamento da Bundesliga.

Para o Union Berlin, é hora de lamber as feridas e tentar novamente na próxima semana contra o RB Leipzig. O time de meio de tabela está oito pontos acima da zona de rebaixamento, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato na Alemanha.