A estratégia vai dar certo? Atlético de Madrid aposta na permanência de Julián Álvarez com um negócio de múltiplos objetivos

O Atlético de Madrid segue dando passos firmes para alcançar seu maior objetivo no mercado de transferências após uma espera de mais de um ano, tendo se aproximado da contratação de Cristian Romero, zagueiro do Tottenham.

O jornal "Marca" afirmou que a personalidade de liderança de Romero fará dele um jogador titular indispensável, o que elevará o nível da defesa imediatamente e criará um impacto positivo que aumentará a concorrência em diferentes posições do campo.

Mas, como se isso não bastasse para justificar sua contratação, ele chegará como uma solução inesperada para a crise de Julián Álvarez.

Além de ambos pertencerem à seleção argentina, Cristian e Julián Álvarez mantêm uma relação próxima. Os três anos que os separam não os impediram de construir uma amizade sólida, mas o zagueiro ainda exerce grande influência sobre o atacante. Por isso, espera-se que ele desempenhe o papel de "aliado" para acalmar a situação de Julián.

Por um lado, Romero será o jogador que Julián Álvarez sempre desejou, o que faz do projeto do Atlético de Madrid um forte concorrente para os grandes clubes.

Em sua primeira entrevista na Espanha, Álvarez declarou ao jornal Marca que Romero é o melhor zagueiro que ele já enfrentou.

Por outro lado, sua presença no vestiário pode ser um estímulo para que o atacante abandone a intenção de se transferir para o Barcelona.

Há ainda outro fator não menos importante: o zagueiro conhecido como "Cuti" representará um refúgio e um apoio durante aqueles primeiros meses em que a relação com a torcida e o clima em torno de cada partida são marcados por grande hostilidade.

Nesse sentido, presume-se que a experiência e a liderança do zagueiro central serão o melhor amparo e conselheiro para o jogador "Aranha" superar a situação e, o mais importante, para incentivá-lo a conquistar o perdão por meio de seu desempenho em campo

Por isso, assim como cresce o otimismo de que as negociações com o Tottenham resultarão, ao final, na contratação de "Cuti" por cerca de 40 milhões de euros, há também confiança de que o caso de Julián pode voltar gradualmente ao normal.