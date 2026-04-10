A estratégia do Bayern contra o Real Madrid... o antídoto do Barcelona contra o veneno do Atlético

A comissão técnica do Barcelona e a diretoria começaram a tirar lições após a derrota sofrida pela equipe na última quarta-feira, por 2 a 0, contra o Atlético de Madrid no Estádio Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, onde ficaram evidentes pontos fracos nas transições defensivas e na capacidade de criar diferenças no ataque.

De acordo com o jornalcatalão “Mundo Deportivo”, há conclusões dentro do clube sobre a necessidade de mudar a forma de recuar defensivamente, citando como exemplo o desempenho do Bayern de Munique contra o Real Madrid, durante a partida que terminou com a vitória do gigante bávaro por 2 a 1, na última terça-feira.

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O time branco conseguiu, em alguns momentos, sair bem da pressão alta do Bayern, e o que o time alemão fez foi correr a toda velocidade para trás para recuar, pois o Real Madrid conta com jogadores velozes como Vinícius e Mbappé; e isso é exatamente o que se espera e o que o Barcelona também deve fazer, sem hesitação, segundo o jornal catalão.

Quanto às contratações necessárias, o“Mundo Deportivo” destacou que a partida de Julián Álvarez contra o Barcelona, na qual ele marcou um gol de falta, mostra claramente o motivo do interesse do clube catalão nele, mas também deixa claro que o Atlético pode se agarrar firmemente ao seu atacante.

A concretização da contratação do astro argentino dependerá de sua disposição em pressionar pela saída, especialmente diante das dificuldades previstas para convencer a diretoria do “Rojo-Branco” a abrir mão de seus serviços em favor de um dos rivais locais.