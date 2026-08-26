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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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A estratégia do Al-Nassr como campeão: a prova de que o Campeonato Saudita não se compra mais com dinheiro

Mercado da bola
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Arábia Saudita

A nova senha do mercado de transferências saudita

O especialista mundial no mercado de transferências Fabrizio Romano elogiou a grande evolução vivida pela Liga Saudita de Profissionais, ressaltando que o crescimento já não se limita ao poder financeiro, mas se tornou um modelo em estratégia e planejamento.

Romano afirmou, em declarações ao programa "Al-Mansa", da rede de canais "Thmanyah", que o mercado de transferências da Liga Saudita vem passando por um crescimento realmente grande, não apenas em termos de volume de gastos, mas também no âmbito da estratégia.

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O famoso jornalista italiano deu como exemplo o Al-Nassr, dizendo: "Se você vê, por exemplo, o Al-Nassr com pessoas como Semedo ou Simão Coutinho e a equipe deles, e agora sendo os atuais campeões, foi uma estratégia extremamente inteligente".

Romano explicou sua filosofia na construção de equipes bem-sucedidas, apontando que o foco deve estar em um tipo específico de jogadores, ao dizer: "Eu sempre digo: vá atrás do jogador livre, do grande líder; esse tipo de jogador construirá a estratégia ideal".

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Romano encerrou sua fala com uma mensagem decisiva que resume a atual transformação da Roshn League, dizendo: "Por isso, às vezes acho que não se trata apenas de dinheiro, mas também de ser inteligente ao máximo".

O mercado de transferências do verão de 2026 na Roshn Saudi League registrou uma atividade notável, com os clubes da liga buscando reforçar seus elencos em preparação para a nova temporada, cujo início é aguardado com grande entusiasmo pelos apaixonados por futebol. 

A Liga Saudita se consolidou como um dos principais polos de atração para as estrelas mundiais, e todos esperam uma disputa acirrada pelo título e pelas vagas asiáticas. Entre as transferências de maior destaque, o Al-Hilal reforçou seu elenco com a contratação de Crysencio Summerville, do West Ham, por 64,5 milhões de euros, e de Mohamed Mahrebi, do Al-Taawoun, por 7,6 milhões de euros, enquanto Marcos Leonardo deixou o clube rumo ao Ajax por 19,9 milhões de euros. 

Já o Al-Nassr contratou Samu Costa, do Real Mallorca, por 22 milhões de euros, ao passo que o Al-Ittihad protagonizou negócios como o de Jan-Carlo Simić, do Anderlecht, por 15 milhões de euros, e o de Dion Lopy, do Almería, por 13 milhões de euros. 

No que diz respeito ao Al-Ahli, os reforços de maior destaque foram a contratação de Francisco Trincão, do Sporting Lisboa, por 39 milhões de euros, e de Eduard Spertsyan, do Krasnodar, por 21,9 milhões de euros, além de Abdullah Radif, do Al-Hilal, em uma transferência livre. 

Já o Al-Qadsiah fechou um grande negócio com a contratação de Tijjani Reijnders, do Manchester City, por 61 milhões de euros, enquanto outros clubes, como o Al-Shabab e o Neom, registraram uma movimentação variada de transferências que incluiu jogadores locais e estrangeiros. Essas negociações refletem a continuidade do forte investimento dos clubes sauditas para reforçar sua competitividade em âmbito local e continental. 

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