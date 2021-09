A estratégia de Guardiola para o City (tentar) parar Messi, Neymar e Mbappé na Champions

O treinador quer impedir que o trio finalmente deslanche contra os Citizens

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, tem uma tarefa complicada em suas mãos: impedir que o trio Messi, Neymar e Mbappé, do PSG, finalmente deslanche contra a equipe inglesa, pela Liga dos Campeões.

Desde que o argentino chegou ao Paris Saint-Germain, as expectativas são muitas para que três dos melhores jogadores do planeta comecem a brilhar juntos. Mas lesões e um desempenho fraco impediram que o técnico Mauricio Pochettino consiga utilizar os atletas no auge de seu potencial.

Messi, Neymar e Mbappé jogaram apenas dois jogos juntos como titulares: o primeiro contra o Club Brugge, em empate por 1 a 1 na estreia na Champions, e o segundo na vitória por 2 a 1 contra o Lyon, com o argentino saindo lesionado, Hakimi decidindo e o time só melhorando após a sua saída. O que Guardiola não quer, então, é que o trio finalmente resolva jogar no maior jogo da temporada até o momento.

Fato é que três atletas com esse nível de talento, mesmo que não estejam em grande fase, irão conseguir mostrar o que são capazes de fazer juntos em algum momento. E o "plano" para impedir que este momento aconteça justamente contra o City é fazer com que o trio precise se cansar marcando o ataque do clube inglês.

Em entrevista coletiva concedida antes do confronto, Guardiola deixou claro que não existe uma forma real de marcar Messi, Neymar e Mbappé, caso todos estejam inspirados, mas que ele obviamente irá tentar.

🎙 Pep Guardiola: Este tipo de jogador fala por si mesmo em campo. Você não precisa adicionar nada. Temos a sorte de vê-lo há 15 anos. Você não precisa falar ou descrever isso. Espero que ele jogue amanhã. pic.twitter.com/3stWRs8Kcz — Messi Brasil 🇧🇷 (@MessiBrasilhd) September 27, 2021

“Eu não sei como pará-los, como parar três jogadores tão bons. Jogadores capazes de controlar um jogo, todos são muito difíceis de jogar contra." elogiou o treinador. "Você precisa defender bem a bola e fazê-los correr atrás de nós quando temos a bola. Eles são jogadores excepcionais, todos sabem, todos são muitos bons. Individualmente, é claro, e juntos."

O Manchester City visita o PSG nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Parc de Princes, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Resta saber se o plano de Guardiola terá sucesso ou essa será finalmente a partida em que Messi, Neymar e Mbappé vão dialogar juntos.