A esposa de Lewandowski critica a transferência para os Estados Unidos e, de repente, faz uma declaração contundente

Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski, está, para dizer o mínimo, nada satisfeita com a decisão do marido de assinar com o Chicago Fire, conforme fica evidente em uma postagem no Instagram dela.

O contrato de Lewandowski com o FC Barcelona expirou neste verão, e, portanto, o atacante estava disponível para contratação sem custo de transferência. O polonês de 37 anos optou por uma transferência para a Major League Soccer, mas sua esposa preferia que as coisas fossem diferentes.

“Pensei muito sobre o que escreveria aqui. Eu poderia postar uma foto sorrindo, escrever que ‘estamos começando um novo capítulo’ e fingir que tudo está perfeito. Mas não está. E quero ser totalmente sincera com vocês. Temos uma mudança enorme pela frente: a mudança para Chicago”, começa Lewandowska.

“E embora eu devesse, na verdade, escrever sobre entusiasmo, hoje quero dizer uma coisa: estou morrendo de medo. As últimas semanas foram para mim uma montanha-russa de emoções extremas. Barcelona se tornou meu lar. Meu lugar seguro, que passei a amar de todo o coração. A ideia de ter que fazer as malas de novo, deixar para trás tudo o que construí e recomeçar do zero simplesmente me aterroriza”, ela continua.

“Como qualquer mãe, sinto um estresse enorme. Preocupo-me com nossas filhas e suas emoções, com a nova escola, com a forma como elas vão se virar em um mundo completamente novo. A vida ao lado de um atleta não é só brilho e glamour, mas também envolve compromissos familiares difíceis”, continua ela.

“A carreira de Robert nos coloca diante de um novo desafio. Estou totalmente ao lado dele e o apoio de todo o coração, pois somos uma equipe. Mas, como mulher, tenho o direito de sentir medo. Tenho o direito de me sentir sobrecarregada e, hoje, não vou fingir que é diferente”, conclui ela na postagem.