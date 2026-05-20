A ESPN tem uma notícia muito importante sobre as chances de Memphis Depay na Copa do Mundo

Grandes notícias do Brasil sobre Memphis Depay. A ESPN informa que o atacante da seleção holandesa não viajará na quinta-feira para o Uruguai para o confronto contra o Peñarol pela Copa Libertadores. Sua disponibilidade para o próximo fim de semana também ainda é incerta.

Ronald Koeman disse em março que só levaria Memphis para a Copa do Mundo se ele estivesse em forma. Mais tarde, ele voltou atrás nessa declaração, dizendo que um Memphis em forma parcial também pode ser valioso.

Mas, desde março, Memphis não voltou a jogar pelo Corinthians. O atacante deveria ter retornado há duas semanas, mas ainda se recupera de uma lesão na coxa.

Segundo a ESPN, Memphis agora está com dores na outra perna: algo que costuma acontecer durante a reabilitação. De qualquer forma, é motivo suficiente para o Corinthians não correr riscos com ele.

O clube brasileiro só colocará Memphis em campo quando ele estiver 100% recuperado. Eles temem agravar a lesão e gostariam de renovar o contrato dele.

Memphis, portanto, não viajará para o Uruguai e permanecerá no Brasil para se recuperar. Também ainda não se sabe se ele poderá jogar no próximo fim de semana contra o Atlético Mineiro.

A partida contra o Mineiro será a última antes de Ronald Koeman anunciar, em 27 de maio, sua seleção para a Copa do Mundo.