A ESPN sabe quanto o Feyenoord ainda receberá pela transferência de Jeyland Mitchell

A transferência definitiva de Jeyland Mitchell para o Sturm Graz renderá ao Feyenoord mais 2,1 milhões de euros, segundo a ESPN.

No início desta semana, ambos os clubes confirmaram que Mitchell continuará jogando na Áustria após o término desta temporada. No entanto, o valor da transferência não foi divulgado.

A filial sul-americana da emissora da VriendenLoterij Eredivisie esclarece agora a situação: o Sturm Graz repassará 1,8 milhão de euros ao Feyenoord.

A isso somam-se cerca de 300 mil euros devido ao acordo de empréstimo anterior, elevando o valor total da transferência para 2,1 milhões de euros.

O Feyenoord, portanto, tem um prejuízo relativamente pequeno com o zagueiro central de 21 anos, que foi contratado para o De Kuip com grandes expectativas. Em 2024, Mitchell foi adquirido por 2,5 milhões de euros do Alajuelense, da Costa Rica.

Mitchell ainda tinha contrato com o Feyenoord até meados de 2029, mas não tinha perspectivas de tempo de jogo sob o comando de Robin van Persie.

O jogador, que disputou 24 partidas pela seleção da Costa Rica, deixa o Feyenoord com apenas 199 minutos em campo, distribuídos por nove partidas, incluindo jogos da Liga dos Campeões.