A ESPN revela o verdadeiro motivo por trás do cartão amarelo polêmico recebido por Perisic, do PSV

Ivan Perisic não estará em campo no sábado à noite pelo PSV contra o Ajax, mas sua ausência está gerando bastante discussão. Peter Bosz nega que haja qualquer conflito com o croata, que pareceu receber um cartão amarelo proposital na última partida contra o PEC Zwolle. O técnico ressalta que Perisic, suspenso, estará “simplesmente no estádio” no sábado, enquanto Hugo Borst afirma saber o verdadeiro motivo do notável cartão amarelo.

Além disso, o jogo fora de casa contra o Ajax ganha um toque especial para o próprio Bosz. O técnico estará no banco do PSV pela centésima vez, alcançando assim um marco pessoal. Ele mesmo encara isso com certa relatividade.

“Não esperava aguentar tanto tempo”, disse Bosz à ESPN. Com um sorriso, ele se referiu à sua carreira de treinador, na qual teve que sair prematuramente várias vezes. “Quando você começa, não pensa nisso, porque geralmente você é demitido como treinador.”

A situação em torno de Perisic foi explicitamente discutida esta semana após seu cartão amarelo contra o PEC Zwolle. Com isso, o veterano está suspenso para o confronto em Amsterdã. Bosz indicou na sexta-feira, na coletiva de imprensa do PSV, que discutiu o incidente internamente.

Segundo o técnico, não há nenhum conflito. “O que foi discutido fica entre ele e eu”, afirmou Bosz. Ele também desmentiu os rumores sobre a ausência: Perisic está presente na Johan Cruijff ArenA e, portanto, não viajou para sua terra natal, a Croácia, como foi sugerido no início desta semana.

No programa De Eretribune, da ESPN, Hugo Borst informou no sábado à noite que Perisic realmente recebeu o cartão de forma deliberada, pois precisava se submeter a um pequeno procedimento médico e, por isso, perderia de qualquer maneira a partida contra o Ajax. Uma suspensão teria sido, portanto, conveniente para o experiente jogador.