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Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Sydney Jordan

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A ESPN divulga uma grande atualização sobre a disponibilidade de Memphis pouco antes da convocação para a Copa do Mundo

M. Depay
Holanda
Copa do Mundo

Para Memphis Depay, é uma corrida contra o tempo. O atacante tem se empenhado nas últimas semanas na recuperação de uma lesão na coxa, enquanto o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, acompanha de perto a situação com vistas à convocação para a Copa do Mundo.

Memphis perdeu os últimos oito jogos do Corinthians no campeonato devido a lesões. Por isso, ainda era uma incógnita se o holandês conseguiria chegar à Copa do Mundo. 

Para o atacante, é de grande importância que ele recupere o ritmo, pois Koeman ainda havia dito em março que só levaria Memphis para a Copa do Mundo se ele estivesse em forma. Mais tarde, ele voltou atrás, afirmando que um Memphis em forma parcial também pode ser valioso. 

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A ESPN informou recentemente que Memphis havia sentido dores na outra perna: algo que ocorre com frequência durante a reabilitação. De qualquer forma, é motivo suficiente para o Corinthians não correr riscos com ele. O clube só o colocará em campo quando ele estiver 100% recuperado, por medo de uma recaída. Além disso, eles querem renovar seu contrato. 

Na sexta-feira, na Copa Libertadores contra o Peñarol (1 a 1), ele ainda estava ausente, mas nos bastidores cresce a confiança de que o retorno está próximo. 

Agora, fontes informam à ESPN que há uma “chance muito grande” de Memphis voltar à lista de convocados para a partida contra o Atlético Mineiro. O atacante começaria no banco e possivelmente entraria em campo por alguns minutos. 

A partida contra o Mineiro é a última antes de Koeman anunciar sua convocação para a Copa do Mundo, em 27 de maio. 

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