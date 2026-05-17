A ESPN cita um nome de destaque como candidato ao cargo de técnico principal do Ajax

O Ajax ainda mantém o nome de Óscar García na lista de candidatos ao cargo de técnico principal para a próxima temporada, segundo informou Cristian Willaert, da ESPN.

Na sexta-feira, o MARCA publicou que o Ajax teria um acordo verbal com Míchel, que atualmente trabalha no Girona. Essa notícia foi desmentida no sábado pelo De Telegraaf.

Willaert confirma a notícia do De Telegraaf no programa Goedemorgen Eredivisie, mas afirma que Míchel é um candidato.

Óscar García também continua na lista. Ele é atualmente técnico interino em Amsterdã. “Ele não está no topo da lista, mas ainda é candidato.”

Willaert também menciona que há mais alguém sendo acompanhado de perto. Um técnico holandês. Não fica claro quem é.