A FIFA estaria se preparando para o possível cenário de desistência do Irã da Copa do Mundo de 2026 com uma nova proposta que daria esperanças à seleção italiana de participar do próximo torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Embora os sonhos da Itália de retornar ao cenário mundial tenham desmoronado após a derrota para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis na final da repescagem europeia, a Azzurra pode ter uma última chance de mudar seu destino.

A posição da seleção iraniana quanto à participação no torneio a ser realizado no próximo verão permanece incerta em meio à guerra que o Irã está travando, apesar das garantias do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de que a seleção asiática participará do Grupo Sete ao lado do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia.

Até o momento da redação deste artigo, o Irã está programado para iniciar sua campanha em 16 de junho contra a Nova Zelândia, antes de enfrentar a Bélgica na Califórnia e, em seguida, o Egito no Lumen Field, em Seattle. Enquanto isso, a FIFA enfatizou que espera que o torneio se desenrole de acordo com o calendário de jogos quando questionada sobre o assunto.

Uma repescagem continental pela primeira vez

O Irã pode ser forçado a desistir da Copa do Mundo, especialmente depois que a FIFA se recusou a transferir as partidas da seleção para fora dos Estados Unidos, o que colocaria a entidade mundial em uma posição delicada poucas semanas antes do início do torneio.

No entanto, a FIFA parece estar preparando um plano de emergência. De acordo com uma reportagem publicada pela RMC Sport, citando o jornal The Athletic, estão em andamento discussões dentro da FIFA sobre a possibilidade de organizar uma repescagem continental excepcional caso o Irã desista.

Essa repescagem incluiria duas seleções da Ásia e duas da Europa dentre as equipes que não se classificaram para o torneio.

Graças à sua classificação no ranking mundial, a Itália parece ser uma candidata quase certa a ocupar uma das duas vagas europeias nessa possível repescagem, caso a desistência do Irã seja oficialmente confirmada.

A Itália perdeu para a Bósnia e Herzegovina e não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após as edições de 2018 e 2022 — um desastre que levou à saída de Gennaro Gattuso da comissão técnica e também derrubou o presidente da federação italiana.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos também poderia ser candidata a participar da repescagem excepcional, já que foi eliminada pelo Iraque, que se classificou para a repescagem intercontinental e avançou por meio dela para a fase final.