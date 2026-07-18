Apesar de a seleção argentina ter chegado à final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Espanha amanhã à noite, domingo, em Nova York, uma grande parte da torcida sul-americana não esconde o desejo de ver a “La Roja” conquistar o título, em uma situação excepcional que se diferencia da solidariedade tradicional que as seleções do continente costumam receber quando chegam às fases finais do torneio.

Nas redes sociais, circulou uma imagem montada do jovem astro espanhol Lamine Yamal vestindo a camisa da seleção brasileira, acompanhada da frase “A esperança do povo brasileiro”, em uma referência irônica ao desejo de parte da torcida de ver a Espanha conquistar o título às custas de sua rival argentina.

Ao longo da história da Copa do Mundo, as seleções sul-americanas costumavam contar com o apoio de seus vizinhos quando disputavam o título, mas uma ampla onda de comentários irônicos e críticas nas redes sociais revelou uma exceção clara desta vez em relação à seleção argentina liderada por Lionel Messi.

Além disso, quando o jornal “Marca” fez uma pesquisa com torcedores de todos os continentes sobre a final da Copa do Mundo, a seleção espanhola obteve a maior porcentagem de votos em todos os continentes, incluindo a América do Sul.

O fim da solidariedade com a Argentina

Essa postura não se resume apenas à rivalidade histórica entre Brasil e Argentina, nem à antiga competição entre as lendas do futebol Pelé e Diego Maradona, mas se estendeu às torcidas do México, da Colômbia e do Chile, onde muitos torcem para que a seleção argentina tropece na final.

O sociólogo colombiano Germán Gómez considera que a “dinâmica de solidariedade” com a Argentina “se rompeu”, explicando que as redes sociais contribuíram para a disseminação de narrativas que acusam a seleção argentina de receber tratamento privilegiado da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e de seu presidente, Gianni Infantino.

Em declarações divulgadas pela rede francesa RMC, Gómez afirmou que a imagem da seleção argentina perante parte da torcida mudou devido a essas narrativas, que levaram muitos a considerá-la a equipe que mais se beneficia das decisões da entidade mundial do futebol.

Polêmica sobre a arbitragem aumenta a indignação

As decisões arbitrais são uma das principais razões que levaram parte da torcida do continente a se posicionar contra a Argentina, já que os críticos da seleção acreditam que os “Albicelestes” receberam ajuda dos árbitros durante o torneio, embora muitas dessas decisões tenham sido aprovadas pela FIFA e por especialistas em arbitragem.

Na cidade de São Paulo, no Brasil, Francisco Santos, um torcedor de futebol, afirmou que “a Argentina recebeu ajuda dos árbitros”, ressaltando que a torcida brasileira comemorou quando a seleção inglesa marcou um gol contra a Argentina na semifinal.

O torcedor de 42 anos acrescentou: “Depois que o Brasil não conseguiu conquistar o sexto título, prefiro que a Espanha seja campeã mundial pela segunda vez a que a Argentina conquiste o quarto título”.

Na capital colombiana, Bogotá, Juan Camilo Abusaid, funcionário do setor financeiro, disse que torcerá pela Espanha na final, embora reconheça que Messi seja “uma lenda”; ele considerou que o astro argentino talvez mereça conquistar um segundo título mundial, “mas não dessa maneira”.

Acusações de racismo afetam a imagem da Argentina

Além da polêmica sobre a arbitragem, a imagem da seleção argentina também foi afetada por acusações de racismo dirigidas a alguns de seus torcedores e jogadores.

A música entoada por alguns jogadores da Argentina após a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar, que continha insultos racistas contra jogadores negros da seleção francesa, continua viva na memória de muitos.

Durante a Copa do Mundo de 2026, a FIFA condenou um incidente racista depois que um torcedor argentino dirigiu um insulto ao famoso criador de conteúdo negro americano “I Show Speed”, exigindo que ele fosse “chorar no zoológico” durante uma transmissão ao vivo.

Gomez acredita que a postura de parte da torcida sul-americana em relação à Argentina também está ligada a um sentimento de rejeição à FIFA, devido à polêmica que acompanhou algumas de suas decisões durante o torneio.

Ele destacou que a Copa do Mundo foi palco de amplas críticas à FIFA, entre elas a decisão de permitir que o atacante americano Fularin Walogon jogasse contra a Bélgica nas oitavas de final, apesar de ter recebido um cartão vermelho, após a revisão da decisão e um contato do presidente americano Donald Trump com Gianni Infantino.

Messi diante da imagem de “favorito da FIFA”

Jorge Negroe, professor mexicano de antropologia e especialista em estudos sociais relacionados ao esporte, afirmou que “esta edição da Copa do Mundo tornou-se extremamente política”.

Ele acrescentou que Diego Maradona era historicamente visto como um jogador que desafiava a autoridade da FIFA, enquanto Messi é apresentado em alguns discursos atuais como o “astro favorito” da entidade mundial do futebol, segundo Gómez.

Durante uma coletiva de imprensa, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum ironizou a polêmica ao perguntar aos jornalistas qual seleção eles torceriam na final, e a resposta de alguns dos presentes foi: “Espanha... Espanha”.

A Argentina responde: ninguém nos dá nada de graça

Por sua vez, Lionel Messi respondeu à polêmica em torno da seleção de seu país, afirmando que a Argentina chegou à final por mérito próprio.

O capitão da seleção argentina disse: “Há quatro anos, conquistamos o que queríamos: disputar a final e sermos os melhores por quatro anos. Mais uma vez, mostramos que ninguém nos dá nada de graça”.

Messi acrescentou: “Quer isso agrade a alguns ou não”.

Em uma tentativa de ironizar a imagem polêmica dos argentinos, uma famosa marca de “vernet” na Argentina lançou um anúncio intitulado “Nós não temos limites”, no qual aparecem torcedores de diferentes países participando de uma sessão de terapia em grupo, reclamando da paixão exagerada dos argentinos pela seleção.

Apesar de todas essas críticas, ainda há quem se apegue à ideia de solidariedade continental, como Valentino Tokto, estudante peruano de 20 anos, que disse: “Vou torcer pela Argentina porque é um país da América do Sul”.