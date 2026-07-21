A Federação de Futebol do Níger anunciou oficialmente a apresentação de uma candidatura conjunta do Burkina Faso, Mali e Níger para receber a fase final da Taça das Nações Africanas de 2032, tornando-se este trio o primeiro candidato oficialmente anunciado para organizar a edição continental daqui a seis anos.

A Federação Nigerina de Futebol confirmou, em comunicado oficial, que a sua congénere africana aprovou definitivamente o pedido de manifestação de interesse apresentado pelos três países, em resposta ao apelo lançado pela CAF no início do mês de julho para receber as candidaturas dos interessados em organizar as edições da Taça das Nações Africanas de 2028, 2032 e 2036.

O comunicado da federação nigerina refere: "A Federação Nigerina de Futebol informa a opinião pública nacional e a família do futebol de que a Confederação Africana de Futebol confirmou oficialmente que a manifestação de interesse do Burkina Faso, Mali e Níger em organizar a Taça das Nações Africanas de 2032 foi aprovada".

O Senegal candidata-se?

A candidatura dos três países integrantes da Aliança dos Estados do Sahel (AES) tornou-se a primeira candidatura oficial para receber a edição de 2032, na expectativa de uma possível entrada do Senegal na disputa, depois de este já ter anunciado o seu interesse em organizar a competição durante o passado mês de maio, através da antiga ministra do Desporto, Khady Diène Gaye.

Esta candidatura conjunta representa um novo passo dos três países para reforçar a sua presença desportiva, no âmbito da sua ambição de acolher o maior evento futebolístico do continente africano pela primeira vez sob esta forma coletiva.

A Líbia entra na corrida por 2028

Na corrida para receber a Taça das Nações Africanas de 2028, a Líbia anunciou oficialmente a sua candidatura para organizar a prova, que será a última antes da adoção do sistema de realização da competição a cada quatro anos, em substituição do sistema atual.

A entrada da Líbia constitui uma surpresa na corrida à organização, sobretudo depois de vários outros países terem manifestado a intenção de se candidatar sem apresentar candidaturas oficiais, entre eles o Egito, a dupla Botsuana e África do Sul, além da Etiópia.

Marrocos, anfitrião da última edição da Taça das Nações Africanas, anunciou por seu lado que não pretende candidatar-se à organização de qualquer edição futura da prova, apesar de relatos que apontavam para a existência de uma vontade, dentro da Confederação Africana de Futebol, de o convencer a regressar à corrida à organização, sobretudo com a persistência das preocupações relacionadas com o estado de preparação da candidatura do Quénia, Uganda e Tanzânia para acolher a edição de 2027.