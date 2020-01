À espera de Soteldo, Santos "ganha" Raniel como ponta para a temporada

Atacante fez dois gols na última vitória do Peixe e vira nova esperança da torcida

O começou essa temporada sem poder contar com o venezuelano Yeferson Soteldo, cedido à para o Torneio Pré-Olímpico, e viu Jesualdo Ferreira buscar algumas soluções para a ponta esquerda na ausência do seu melhor atacante. Justamente na iminência do retorno do "baixinho", porém, o treinador viu despontar outro noem para a função: Raniel.

Contratado para brigar por posição no comando do ataque, um centroavante mais móvel do que Uribe, o ex-jogador do teve boa movimentação e foi o grande destaque da vitória por 2 a 0 sobre a de Limeira, na quinta-feira, na Vila Belmiro.



Autor de um gol de longa distância e outro de oportunismo, Raniel se destacou ao mostrar capacidade de dar profundidade à equipe pelo lado esquerdo, enquanto Uribe ocupava a posição de centroavante mais fixo da equipe.



Qual a nota para o primeiro gol do Raniel no ? 💣 #SANxITL pic.twitter.com/WdKMBv1sop — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 30, 2020

No segundo tempo, Raniel ainda se arriscou nos dribles, invadindo a área em duas oportunidades, mais na base da força do que da técnica. Um contraste claro com Soteldo, bastante veloz e técnico, mas com estrutura física bem menor do que a do recém-chegado.Em alto nível, o venezuelano pode até reforçar a equipe no clássico com o , no próximo domingo (2) mas o mais provável é que ele fique à disposição apenas na semana seguinte. Dessa forma, Raniel ganha mais tempo e espaço para mostrar seu valor na equipe.Além do artilheiro da equipe no Paulista, Jesualdo tem como alternativas a Soteldo os jovens Tailson e Reynier, este último estreante neste Estadual. Contra o Corinthians, sua escalação deve girar em torno desse trio.