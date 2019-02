À espera da primeira convocação, Vinicius Junior já convence a seleção

Observado in loco pela comissão técnica de Tite, atacante do Real Madrid deve ser a surpresa nos amistosos de março

Vinicius Junior, ao que tudo indica, vai ser a grande novidade da próxima convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Em alta no Real Madrid, o jovem atacante foi observado in loco nos últimos dias pelo auxiliar técnico Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian.

Na visão da comissão técnica de Tite, o ex-flamenguista está num processo impressionante de evolução, tendo, inclusive, já assumido o posto de "referência" de uma equipe recheada de craques ofensivos, como, por exemplo, Luka Modric, Gareth Bale e Benzema. Ao todo, fez 24 jogos oficiais e quatro gols na atual temporada.

Aos 18 anos, Vinicius Junior entrou de vez nos planos da seleção com a lesão de Neymar, que, recorde-se, deve voltar aos gramados apenas em abril - está em recuperação de um problema no quinto metatarso do pé direito. O camisa 10 do PSG, aliás, tem confidenciado a pessoas próximas que a mais nova sensação do Real "merece muito" a primeira chance no ataque canarinho.

Neymar e Vinicius, apesar de cumprirem funções semelhantes em campo, podem no futuro próximo até mesmo atuar juntos. A comissão técnica acredita que a dupla tem qualidade e potencial de sobra para vingar na seleção.