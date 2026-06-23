A especulação em torno da transferência do técnico do NAC, Carl Hoefkens, chega ao fim após o anúncio oficial do OH Leuven

Timmy Simons é o novo técnico principal do OH Leuven, conforme anunciou o clube belga nesta terça-feira por meio de um comunicado oficial. Carl Hoefkens, que segundo a mídia belga era o principal candidato ao cargo, permanece, portanto, no NAC Breda.

Embora Hoefkens já tivesse declarado anteriormente que disputaria a Keuken Kampioen Divisie com o NAC, os rumores sobre a saída do técnico voltaram a ganhar força nos últimos dias. Segundo o jornal *Het Laatste Nieuws*, ele já estava praticamente fechado com o OH Leuven.

O comunicado anterior do NAC sobre a permanência de Hoefkens teria, portanto, o objetivo de conter a agitação em torno do rebaixamento. Isso foi posteriormente negado por fontes internas do NAC, conforme informou o Voetbal International, mas Hoefkens parecia estar aberto à mudança.

Com a nomeação de Simons como novo técnico principal do Leuven, o drama em torno da transferência de Hoefkens chegou ao fim. O belga de 49 anos é o sucessor de Felice Mazzù, que, por sua vez, se transfere para o KAS Eupen.

Conhecemos Simons principalmente de sua passagem pelo PSV, onde disputou 218 partidas entre 2005 e 2010. Desde 2021, Simons atua como técnico: anteriormente, já havia comandado o KVC Westerlo, o FCV Dender e o Zulte Waregem.

“A abordagem de Timmy Simons como técnico na Bélgica é muito familiar para quem o conheceu como jogador: disciplina, estrutura e intensidade”, afirma o diretor esportivo Gyorgy Csepregi. “Suas equipes se caracterizam por uma forte organização, a vontade de praticar um futebol dominante e uma mentalidade vencedora bem definida. Estamos convencidos de que ele é a pessoa certa para nos ajudar a concretizar nossas ambições esportivas.”

Enquanto isso, Hoefkens inicia na segunda-feira o primeiro treino da nova temporada como técnico principal do NAC. Após amplas discussões, foi decidido que ele continuaria no cargo após o rebaixamento. Hoefkens ainda tem um contrato de um ano em Breda.