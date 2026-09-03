A Espanha vê meio-campista experiente (31) se despedir após verão inesquecível de Copa do Mundo

Marcos Llorente decidiu parar no auge absoluto com a Espanha. Alguns meses depois do título da Copa do Mundo, o meio-campista do Atlético de Madrid tornou pública sua decisão nas redes sociais.

Llorente (31) foi titular em duas das três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo, contra Cabo Verde e Uruguai. No mata-mata, o técnico Luis de la Fuente tinha menos planos para ele. Só voltou a atuar contra a França (seis minutos).

Llorente estreou em 2020 pela La Roja e ao todo disputou 27 partidas pela seleção. Ele não marcou, mas deu quatro assistências. Especialmente sua última assistência, contra o Uruguai na Copa do Mundo, teve grande valor (0 a 1).

"Depois de pensar muito sobre isso, decidi encerrar minha carreira na seleção", escreveu Llorente. "Tenho consciência de que ainda sou jovem e de que, se continuasse indo bem, talvez ainda pudesse jogar por anos com esta camisa."

"Sei que muitos não vão entender isso e provavelmente eu também não teria entendido se estivesse olhando de fora. Mas é uma decisão pessoal, na qual pensei por muito tempo e que tomei principalmente com o coração."

"Independentemente de eu ter ido à Copa do Mundo ou não, de termos vencido ou não, eu já havia tomado essa decisão. Só posso ser infinitamente grato a todas as pessoas que conheci ao longo destes anos e que tornaram possível para mim e minha família viver momentos únicos e inesquecíveis."

"Guardo com carinho tudo o que vivi, mas principalmente estes últimos 52 dias. Com um grupo maravilhoso, que lutou até o fim para colocar a Espanha no lugar mais alto do pódio. E conseguiu."

"Tenho orgulho de ter podido representar meu país e de ter feito parte desta história. Obrigado por tudo. Um abraço a todos", concluiu Llorente, que agora pode se concentrar totalmente no futebol de clubes. O madrilenho tem contrato com o Atlético até meados de 2027.