A seleção argentina, comandada pelo técnico Lionel Scaloni, não conhece a palavra “desistência” na Copa do Mundo de 2026, o que ficou comprovado em mais de uma partida ao longo de sua trajetória no torneio.
A Argentina chegou à final da Copa do Mundo de 2026, pela segunda vez consecutiva, após uma vitória difícil (2 a 1) sobre a Inglaterra, na noite de ontem, quarta-feira, nas semifinais.
A Inglaterra estava a caminho de chegar à final pela primeira vez desde 1966, graças ao gol de Anthony Gordon no início do segundo tempo, mas a Argentina virou o jogo e conquistou uma vitória dramática ao marcar dois gols aos 85 e 90+2 minutos, por meio de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.
A Argentina se prepara para enfrentar a Espanha na noite deste domingo, na final da Copa do Mundo, depois que a seleção espanhola derrotou a França por 2 a 0 na outra semifinal.
A seleção argentina se destacou nesta edição da Copa do Mundo por sua capacidade de virar o placar e marcar gols nos minutos finais: os companheiros de Lionel Messi marcaram 12 dos 19 gols da competição nos últimos 15 minutos, mais especificamente a partir do minuto 76, segundo o jornal “Marca”.
A Argentina marcou 3 gols nos acréscimos e 4 na prorrogação; por outro lado, sofreu apenas um único gol (nos últimos 15 minutos, incluindo a prorrogação), que ocorreu aos 103 minutos contra Cabo Verde nas oitavas de final.
A seleção argentina marcou gols no final de todas as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ao vencer Cabo Verde (3 a 2), o Egito (3 a 2), a Suíça (3 a 1) e a Inglaterra (2 a 1).
A seleção argentina busca defender seu título mundial, mas enfrenta a Espanha, que está ansiosa por conquistar seu segundo título mundial desde 2010.