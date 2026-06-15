A Espanha sofre uma enorme humilhação logo na estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

A Espanha empatou de forma surpreendente em 0 a 0 com Cabo Verde na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo. A favorita ao título nos Estados Unidos, Canadá e México não conseguiu, principalmente no ataque, causar problemas à estreante na Copa do Mundo e, assim, perdeu pontos logo de cara. Um revés para o técnico Luis de la Fuente, que terá uma nova chance no domingo contra a Arábia Saudita.

O campeão europeu de 2024 teve a maior parte da posse de bola em Atlanta e partiu logo para o gol adversário. O goleiro Vozinha, de 40 anos, no entanto, não estava disposto a facilitar a noite da Espanha no Grupo H.

O experiente goleiro da resistente Cabo Verde defendeu com maestria um chute de Ferran Torres à queima-roupa, mandando a bola na trave, após um bom trabalho de preparação de Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid, pela esquerda. Pouco antes do intervalo, Vozinha defendeu um chute de Torres, que se antecipou habilmente ao seu marcador, mandando a bola para o canto inferior direito. O líder do ataque, Mikel Oryazabal, assim como o ponta-direita da Espanha, teve um primeiro tempo frustrante.

Cabo Verde esperava principalmente pelo contra-ataque, com Jovane Cabral e Dailon Livramento em destaque. O azarão chegou ao intervalo com o placar em 0 a 0 e, naturalmente, ficou muito satisfeito com o resultado. O clima era de insatisfação na equipe espanhola, onde Lamine Yamal, apesar de tudo, permaneceu no banco no início do segundo tempo.

A Espanha assumiu imediatamente a iniciativa na retomada e ficou chateada quando Fabián Ruiz chutou de longe por cima do travessão. O meio-campista falhou pouco depois em uma posição promissora, para grande frustração do jogador do Paris Saint-Germain. Cabo Verde limitou-se mais uma vez a defender, com duas linhas de quatro para desorganizar os ataques espanhóis.

Enquanto isso, o tempo passava em detrimento da Espanha, campeã mundial em 2010. O intervalo para hidratação foi aproveitado para preparar Yamal para uma entrada em campo e sua estreia na Copa do Mundo. De la Fuente, assim como os torcedores insatisfeitos nas arquibancadas, percebeu que sua equipe precisava de uma injeção de qualidade no ataque. Mikel Merino, novamente em forma, também entrou em campo.

A Espanha aumentou bastante a pressão nos últimos dez minutos em Atlanta, e Cabo Verde não teve outra escolha a não ser se defender em bloco. Dani Olmo substituiu Torres na enésima cobrança de escanteio dos campeões europeus. Apesar da pressão crescente e dos muitos minutos de acréscimos, a Espanha fracassou na estreia na Copa do Mundo, e houve grande comemoração na equipe cabo-verdiana.