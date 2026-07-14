A Espanha se classifica para a final da Copa do Mundo após uma exibição magistral contra uma França impotente

A Espanha está a uma partida de conquistar seu segundo título mundial. A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente praticamente não deu chances à França na terça-feira, em Arlington, onde venceu por 2 a 0 com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. A La Roja disputará a final no dia 19 de julho contra a Inglaterra ou a Argentina. Esses países se enfrentarão na outra semifinal na quarta-feira (21h, horário da Holanda). A França fica de fora de sua terceira final consecutiva da Copa do Mundo e disputará a disputa pelo terceiro lugar no sábado (23h).
Pelo lado da França, o técnico Didier Deschamps fez duas alterações. Aurélien Tchouaméni entrou no lugar de Manu Koné, enquanto Desiré Doué foi substituído por Bradley Barcola. Pela Espanha, não houve surpresas na escalação. O técnico Luis de la Fuente escalou os mesmos onze jogadores da partida das quartas de final contra a Bélgica (2 a 1).
Nos primeiros vinte minutos, as equipes estavam bastante equilibradas. Ficou claro que tanto a França quanto a Espanha sentiam a pressão, o que fez com que o jogo se concentrasse principalmente no meio-campo. A França, em especial, deu algumas investidas, sem resultado.
Pouco antes do intervalo para hidratação, Lucas Digne prejudicou repentinamente sua equipe. O lateral-esquerdo, que está prestes a se transferir para o Paris Saint-Germain, tentou chutar a bola para longe, mas não percebeu a presença de Lamine Yamal. O espanhol foi atingido e o pênalti marcado pelo árbitro Iván Barton foi convertido com precisão por Oyarzabal: 0 a 1.
O próximo revés para a França aconteceu logo após o intervalo para hidratação. William Saliba saiu de campo lesionado e precisou ser substituído. O zagueiro do Arsenal foi substituído por Maxence Lacroix. A França ficou um pouco desorientada por um momento, sofreu muitas perdas de bola por descuido e parecia insegura na defesa.
Assim, um passe desastroso de Mike Maignan deu início a um belíssimo contra-ataque espanhol. Após algumas jogadas curtas e um belíssimo passe de calcanhar de Dani Olmo, Yamal cruzou para Fabián Ruiz, que foi bloqueado por pouco e, por isso, chutou para fora. A França continuou sem criar perigo até o intervalo. Os principais atacantes passaram praticamente despercebidos.
Durante e logo após o intervalo, Didier Deschamps fez duas substituições: Koné no lugar de Adrien Rabiot e Doué no lugar de Barcola. No entanto, isso mudou muito pouco no péssimo desempenho da França, que, para sua própria frustração, estava totalmente irreconhecível e foi dominada pelos espanhóis, que estavam em excelente forma.
Pouco antes da hora de jogo, a Espanha chegou ao merecido 0 a 2. Porro fez uma tabela com Olmo, que devolveu a bola com precisão para o zagueiro do Tottenham, que vinha em profundidade. Porro manteve a calma total diante de Maignan e finalizou com a parte interna do pé no canto curto: 0 a 2.
A França, impotente, deu sinais de reação por meio de Mbappé, cujo chute no canto curto foi defendido por Unai Simón e que, pouco depois, acertou a trave por pouco após desviar na perna de Marc Cucurella, seu futuro companheiro no Real Madrid. Deschamps apostou tudo e colocou Maghnes Akliouche e Rayan Cherki em campo.
Os Bleus lançaram uma ofensiva final, mas, apesar de alguns momentos de perigo, a defesa espanhola se manteve firme. Assim, após 2010, o título mundial volta a estar ao alcance dos espanhóis, que, sem dúvida, acompanharão com grande interesse o confronto decisivo entre Inglaterra e Argentina na quarta-feira.