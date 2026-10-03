Rodri marcou um gol com a camisa da seleção espanhola após mais de dois anos desde o seu último tento internacional, ao balançar as redes da República Tcheca durante a partida entre as duas equipes, adicionando um novo gol à sua trajetória com a "La Roja" e confirmando o seu retorno a um papel de destaque após um longo período de ausência e lesão.

O gol de Rodri saiu aos 35 minutos, quando ele emendou uma bola dentro da área, aproveitando-se da desorganização da defesa tcheca, para mandá-la às redes e dar à Espanha um gol importante que ampliou a vantagem da La Roja (2 a 0).

O gol anterior de Rodri pela seleção remonta a março de 2024, quando marcou dois gols de pênalti diante do Brasil no amistoso que terminou empatado em 3 a 3.

Aquela partida ocorreu em circunstâncias emocionais para o jogador, que a disputou horas após o falecimento do seu avô, além de ter usado a braçadeira de capitão da Espanha durante o jogo.

Rodri soma 5 gols pela seleção espanhola, o primeiro deles em novembro de 2020, durante a grande vitória por 6 a 0 sobre a Alemanha, quando Luis Enrique comandava a equipe, antes de marcar os seus quatro gols seguintes sob o comando de Luis de la Fuente.

Rodri também marcou um gol importante durante a Eurocopa de 2024 contra a Geórgia, nas oitavas de final, quando empatou para a Espanha, antes de a seleção decidir o confronto pelo placar de 4 a 1 e seguir sua caminhada rumo à conquista do título.

Rodri retornou à seleção após uma longa ausência por causa de lesão, antes de recuperar gradualmente a sua posição e o seu papel de liderança dentro da equipe, e o seu gol diante da Tchéquia representa uma nova etapa em seu retorno, dando a De la Fuente um impulso adicional antes do próximo confronto em Split.