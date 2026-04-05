A Espanha pede desculpas oficialmente ao Egito pelo “comportamento inadequado”: tomaremos medidas rigorosas

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, expressou sua veemente repulsa pelo que descreveu como “comportamento inadequado” por parte de alguns torcedores durante o amistoso entre as seleções da Espanha e do Egito, disputado na cidade de Barcelona, que terminou em empate sem gols.

O encontro foi marcado por incidentes lamentáveis depois que um grupo de torcedores entoou gritos hostis contra os muçulmanos, o que provocou uma onda de indignação generalizada nos meios esportivos e políticos e levou o astro espanhol Lamine Yamal a condenar publicamente tais atitudes.

Em comunicado oficial divulgado pelo Conselho de Ministros egípcio, o ministro espanhol manteve uma conversa telefônica com seu homólogo egípcio, Badr Abdel Aty, durante a qual reafirmou a rejeição categórica de seu país a qualquer comportamento ofensivo ou racista, enfatizando que o ocorrido “não representa o povo espanhol nem reflete as relações históricas privilegiadas entre os dois países”.

Albares acrescentou que o governo espanhol tomará medidas legais rigorosas contra os envolvidos nesses atos, afirmando que seu país “não tolerará qualquer forma de ódio ou discriminação”.

A direção do Espanyol interveio durante a partida para advertir a torcida contra a repetição de gritos hostis, mas alguns torcedores responderam à advertência com vaias, o que agravou a situação e provocou grande indignação nos círculos esportivos espanhóis.