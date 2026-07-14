A Espanha iguala a sequência histórica da Itália... Será que vai bater o recorde na final da Copa do Mundo?

A seleção espanhola continuou sua excelente campanha na Copa do Mundo de 2026, após garantir sua vaga na final com a vitória por 2 a 0 sobre a França, na noite desta terça-feira, nas semifinais, e agora enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.

A seleção espanhola está a apenas um passo de adicionar mais um título mundial ao seu palmarés, quando disputar a final em busca do segundo título da Copa do Mundo de sua história, após a edição de 2010.

A conquista da “La Roja” não se limitou apenas a chegar à final; a partida também registrou uma série de recordes históricos que confirmam o domínio contínuo da seleção espanhola no cenário internacional nos últimos anos.

De acordo com as estatísticas do “Squawka”, a seleção espanhola igualou o recorde da Itália de maior sequência de jogos sem derrota na história das seleções em todas as competições, ao elevar seu total para 37 partidas consecutivas sem derrota.

A seleção espanhola conquistou 28 vitórias e 9 empates, igualando a sequência da Azzurra, que se estendeu entre outubro de 2018 e setembro de 2021.

A seleção espanhola precisa evitar a derrota na final para assumir sozinha o recorde.

A seleção argentina pode igualar o recorde da Espanha e da Itália caso evite a derrota amanhã, quarta-feira, contra a Inglaterra, já que até o momento não perdeu em 36 partidas consecutivas.

Por sua vez, o “Stats Foot” esclareceu que a Espanha chegou à final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após a edição de 2010, e se tornou a primeira seleção detentora do título do Campeonato Europeu a se classificar para a final da Copa do Mundo desde a própria Espanha na edição de 2010.

O “Stats Foot” acrescentou que a Espanha conquistou sua primeira vitória por diferença de dois gols ou mais nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde a vitória por 3 a 0 sobre a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1994.

A Stats Foot também destacou que a seleção espanhola se classificou em 7 das últimas 8 partidas de semifinal que disputou em grandes torneios, seja na Copa do Mundo ou no Campeonato Europeu, e que sua única derrota nessa fase foi para a Itália nos pênaltis, na semifinal do Euro 2020.

Por sua vez, a “Opta” revelou que a Espanha possui a melhor taxa de sucesso entre as seleções europeias em partidas de semifinal de grandes torneios (Copa do Mundo e Euro), tendo conseguido se classificar em 7 das 8 partidas disputadas, o que representa 88%.