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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

A Espanha conseguiu o que queria e acerta com o 'melhor treinador do mundo' para a Copa do Mundo de 2030

Luis de la Fuente renovou seu contrato com a Federação Espanhola de Futebol até a Copa do Mundo de 2030, informou nesta quarta-feira o presidente da federação, Rafael Louzan, ao Diario AS.

De la Fuente é treinador da Espanha há três anos. Ele assumiu o comando em 2023 no lugar de Luis Enrique, que saiu após a Copa do Mundo no Qatar.

Sua nomeação se mostrou um acerto em cheio. Em 2024, De la Fuente conquistou a Eurocopa com a Espanha, na Alemanha, ao derrotar a Inglaterra na final.

Dois anos depois, a Espanha também venceu a Copa do Mundo na América do Norte sob seu comando. Na final, o país foi superior à Argentina por 1 a 0.

O ex-treinador de clubes como Athletic Club e Alavés ainda tinha contrato com a federação até meados de 2028, mas agora vai assinar até meados de 2030.

Louzan revelou que a federação também gostaria de seguir com o experiente treinador depois de 2030. “Ele vai renovar até 2030, e talvez até por mais tempo do que isso”, disse o presidente.

“Temos o melhor treinador do mundo. Os resultados confirmam isso. No momento, estamos acertando a papelada”, concluiu.

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