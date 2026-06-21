A Espanha avisa sobre um novo pesadelo... Será que a Arábia Saudita conseguirá resistir ao fantasma histórico da Alemanha?

A seleção espanhola impôs total domínio sobre o andamento do primeiro tempo do confronto contra a seleção saudita, abrindo uma vantagem de três a zero na partida disputada pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A “La Roja” entrou com tudo desde o apito inicial, aproveitando as grandes diferenças técnicas entre as duas seleções, e conseguiu impor seu estilo habitual, baseado na posse de bola e na pressão alta, enquanto a seleção saudita teve dificuldades para sair com a bola ou construir jogadas organizadas que ameaçassem o gol espanhol.

As estatísticas do primeiro tempo revelaram uma superioridade esmagadora da Espanha em todos os aspectos, com 74% de posse de bola contra apenas 26% da seleção saudita, enquanto os jogadores do Matador conseguiram dominar o meio-campo e impedir que os Verdes mantivessem a posse por longos períodos.

A superioridade espanhola não se limitou apenas à posse de bola, já que os jogadores da seleção europeia chutaram 17 vezes ao gol nos primeiros 45 minutos, sendo 6 chutes entre os postes e a trave, enquanto a seleção saudita não conseguiu registrar nenhum chute ao gol durante todo o primeiro tempo.

Além disso, os dados de gols esperados mostraram a magnitude da diferença entre as duas seleções, já que o valor de gols esperados para a Espanha chegou a 1,83, contra apenas 0,01 para a Arábia Saudita, o que reflete a ausência quase total de perigo ofensivo por parte da seleção saudita.

Esse cenário trouxe de volta à memória lembranças da Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, quando a seleção saudita sofreu uma derrota histórica para a Alemanha por 8 a 0, em uma das derrotas mais dolorosas da história da Copa do Mundo.

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A torcida saudita teme que se repita um cenário semelhante, especialmente com a forte pressão espanhola e o desempenho da seleção saudita bem abaixo do nível que apresentou na primeira rodada contra o Uruguai, quando conseguiu somar um ponto valioso após o empate em 1 a 1.

Parece que a seleção espanhola entrou em campo com a clara intenção de enviar uma mensagem forte após o tropeço na primeira rodada, já que seus jogadores demonstraram grande agressividade no ataque e rapidez na circulação da bola, além de explorar os espaços de maneira perfeita, o que causou muitos problemas à defesa saudita.

Por outro lado, a seleção saudita terá de apresentar uma reação diferente no segundo tempo, seja melhorando a organização defensiva, seja tentando manter a posse de bola e reduzir a pressão constante a que está sendo submetida, a fim de evitar sofrer mais gols diante de um dos principais candidatos ao título.

Todos os olhares permanecem voltados para o que acontecerá nos 45 minutos restantes, com a Espanha buscando manter sua superioridade e a Arábia Saudita tentando sair com o mínimo de danos de um confronto que, até o momento, se tornou um teste extremamente difícil para os “Verdes” na Copa do Mundo de 2026.