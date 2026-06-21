Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduzido por

A Espanha avisa sobre um novo pesadelo... Será que a Arábia Saudita conseguirá resistir ao fantasma histórico da Alemanha?

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Espanha
Arábia Saudita
EUA

Al-Akhdar avalia os danos diante do Matador

A seleção espanhola impôs total domínio sobre o andamento do primeiro tempo do confronto contra a seleção saudita, abrindo uma vantagem de três a zero na partida disputada pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A “La Roja” entrou com tudo desde o apito inicial, aproveitando as grandes diferenças técnicas entre as duas seleções, e conseguiu impor seu estilo habitual, baseado na posse de bola e na pressão alta, enquanto a seleção saudita teve dificuldades para sair com a bola ou construir jogadas organizadas que ameaçassem o gol espanhol.

As estatísticas do primeiro tempo revelaram uma superioridade esmagadora da Espanha em todos os aspectos, com 74% de posse de bola contra apenas 26% da seleção saudita, enquanto os jogadores do Matador conseguiram dominar o meio-campo e impedir que os Verdes mantivessem a posse por longos períodos.

A superioridade espanhola não se limitou apenas à posse de bola, já que os jogadores da seleção europeia chutaram 17 vezes ao gol nos primeiros 45 minutos, sendo 6 chutes entre os postes e a trave, enquanto a seleção saudita não conseguiu registrar nenhum chute ao gol durante todo o primeiro tempo.

Além disso, os dados de gols esperados mostraram a magnitude da diferença entre as duas seleções, já que o valor de gols esperados para a Espanha chegou a 1,83, contra apenas 0,01 para a Arábia Saudita, o que reflete a ausência quase total de perigo ofensivo por parte da seleção saudita.

Copa do Mundo
Uruguai crest
Uruguai
URU
Espanha crest
Espanha
ESP
Copa do Mundo
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA

Esse cenário trouxe de volta à memória lembranças da Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, quando a seleção saudita sofreu uma derrota histórica para a Alemanha por 8 a 0, em uma das derrotas mais dolorosas da história da Copa do Mundo.

Leia também... Oportunidade perdida por Bono... Será que o trem de Bouadi rumo ao Real Madrid vai partir?

A torcida saudita teme que se repita um cenário semelhante, especialmente com a forte pressão espanhola e o desempenho da seleção saudita bem abaixo do nível que apresentou na primeira rodada contra o Uruguai, quando conseguiu somar um ponto valioso após o empate em 1 a 1.

Parece que a seleção espanhola entrou em campo com a clara intenção de enviar uma mensagem forte após o tropeço na primeira rodada, já que seus jogadores demonstraram grande agressividade no ataque e rapidez na circulação da bola, além de explorar os espaços de maneira perfeita, o que causou muitos problemas à defesa saudita.

Por outro lado, a seleção saudita terá de apresentar uma reação diferente no segundo tempo, seja melhorando a organização defensiva, seja tentando manter a posse de bola e reduzir a pressão constante a que está sendo submetida, a fim de evitar sofrer mais gols diante de um dos principais candidatos ao título.

Todos os olhares permanecem voltados para o que acontecerá nos 45 minutos restantes, com a Espanha buscando manter sua superioridade e a Arábia Saudita tentando sair com o mínimo de danos de um confronto que, até o momento, se tornou um teste extremamente difícil para os “Verdes” na Copa do Mundo de 2026.

Publicidade