A Espanha se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente venceu por 1 a 0 o Uruguai, que está eliminado, graças a um gol de Álex Baena. O gol surgiu após um erro do goleiro Fernando Muslera, que foi substituído a seu próprio pedido. A Espanha, líder do grupo, enfrentará na próxima fase o segundo colocado do Grupo J: Áustria ou Argélia.

O Uruguai precisava de um resultado e certamente não começou mal em Guadalajara, onde a defesa espanhola e o goleiro Unai Simón não causaram uma boa impressão em alguns momentos delicados. O Uruguai, porém, não conseguiu aproveitar.

As chances continuaram muito escassas a partir daí. A Espanha teve a maior parte da posse de bola, mas enfrentou dificuldades contra o bloco defensivo dos sul-americanos. Rodrigo Bentancur esteve perto de marcar um belo gol de longe, mas sua tentativa passou um metro acima do gol.

Cinco minutos antes do intervalo, a Espanha desferiu um golpe duro no Uruguai. Marcos Llorente lançou a bola para Baena, que se virou e disparou um chute não muito convincente. Muslera, porém, cometeu um erro gigantesco e deixou a bola escapar por entre as mãos: 0 a 1.

A Espanha aproveitou ao máximo a lesão de Manuel Ugarte. O meio-campista do Manchester United caiu feio sobre o joelho esquerdo menos de meio minuto antes e provavelmente sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado.

Com o ex-jogador do AZ, Sergio Rochet, substituindo Muslera em campo, o Uruguai partiu em busca do empate. Dez minutos após o intervalo, Bielsa, de forma surpreendente, tirou Valverde de campo. O capitão tanto do Uruguai quanto do Real Madrid ficou visivelmente insatisfeito com essa decisão.

Mesmo após esse momento marcante, a partida continuou com poucas chances. Nos minutos finais, o Uruguai chegou bem perto de marcar com chutes de De la Cruz e Mathías Olivera, mas a sorte não esteve do lado deles.

A Espanha ainda acertou a trave na reta final, e nos acréscimos o Uruguai reclamou um pênalti após uma suposta falta em Federico Viñas. A arbitragem não deu provimento ao pedido.

O Uruguai não conseguiu controlar sua frustração nos últimos instantes da partida e desferiu algumas entradas violentas contra a Espanha. Principalmente De la Cruz e Agustín Canobbio foram (muito) longe com suas entradas. O primeiro recebeu cartão amarelo, enquanto Canobbio foi expulso diretamente com cartão vermelho.