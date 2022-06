A escolha cuidadosa de Pogba para definir o próximo clube no qual irá jogar

Meio-campista francês conta com pelo menos três propostas, mas só decidirá após sua viagem aos EUA

Paul Pogba está de saída do Manchester United, de graça, mais uma vez. Na última semana, o clube inglês confirmou que o meia francês não terá seu contrato renovado e deixará Old Trafford. O jogador já conta com três propostas de outras equipes, mas pediu um tempo para pensar e tomar uma decisão cuidadosa para o seu futuro.

A Sky Sports afirmou que, mesmo com as propostas na mesa, Pogba decidiu fazer uma viagem aos Estados Unidos para curtir as férias e esfriar a cabeça, com intuito de tomar a melhor decisão para a próxima temporada.

Os rumores apontam que a Juventus é o clube mais próximo de conseguir finalizar a transferência do francês. Entretanto, os bilionários Real Madrid e PSG também estão no páreo para contar com o futebol do meio-campista.

Pogba foi revelado para o futebol profissional no Man United, na temporada 2011/12, mas fez apenas sete jogos. Ao final daquela temporada, ele saiu de graça para a Juventus. Quatro anos depois, suas performances chamaram a atenção do United, que abriu os cofres e pagou 110 milhões de euros (R$ 386,1 milhões à época).

Agora, seis anos depois de seu retorno à Inglaterra, ele pode voltar para a Juve sem render nenhuma libra para o United. As movimentações somadas somam um prejuízo de 113,5 milhões de euros (cerca de R$ 394,8 milhões, de acordo com as cotações das épocas).

Apesar de ter feito alguns jogos memoráveis com a camisa dos Diabos Vermelhos, Pogba deixa Old Trafford com um sentimento de frustração, especialmente porque todos esperavam que ele renderia mais. Sua segunda passagem pelo time vermelho somou apenas dois títulos: a Europa League a Copa da Liga, em 2016/17.

Próximo dos 30 anos, Pogba já entra na "segunda metade" de sua carreira e não vai querer estar em um clube que não disputa títulos e que conta com problemas internos, como foi com o United. Com contrato vigente até 30 de junho, Pogba deve anunciar seu futuro a partir de julho.