Em trechos do livro publicados antecipadamente pela Sport Bild, Fährmann revela, entre outras coisas, o ritual que costumava manter nos jogos fora de casa contra o arquirrival do Schalke, o Borussia Dortmund: "Quando eu entrava em campo para o aquecimento em Dortmund, meu primeiro ato oficial era sempre cuspir com vontade na direção da Südtribüne, o 'Muro Amarelo'. Na 'Süd' ficam mais de 20 mil malucos que desejam a morte de todos nós. Cuspir sempre foi minha saudação especial para eles."

No início de Fährmann no elenco profissional do S04, Manuel Neuer ainda era o número 1 dos Knappen. "Ele realmente mudou a forma de jogar dos goleiros", vibra o ex-companheiro de equipe, hoje com 38 anos, e também traz relatos interessantes sobre Neuer: "Não era como se o Manu não gostasse de sair para festejar. Muito pelo contrário: Manu fazia parte dos ultras e também 'aprontava' muito com eles. Mais tarde, já como profissional, às vezes ele voltava com o trem dos ultras em vez de ir com o ônibus do time. Ou usava uma camiseta ultra por baixo da camisa de goleiro."

Fährmann, que encerrou a carreira na primavera de 2026, inicialmente se tornou o novo número 1 do Schalke após um empréstimo ao Eintracht Frankfurt (de 2009 a 2011), depois que Neuer deixou Gelsenkirchen rumo ao Bayern de Munique. Uma ruptura do ligamento cruzado interrompeu bruscamente a trajetória de Fährmann no outono de 2011, mas só no fim de 2013 ele retomou a condição de titular, que manteve até o início de 2019. Foi então que o técnico do Schalke na época, Domenico Tedesco, o rebaixou.

Como Ralf Fährmann soube de seu primeiro rebaixamento no FC Schalke?

"Eu sentia que algo não estava certo, mas jamais na vida teria imaginado o que me esperava", recorda Fährmann sobre a conversa em questão. "Lá dentro, Domenico Tedesco estava sentado tranquilamente em um sofá. Seu auxiliar, Peter Perchtold, estava em uma cadeira. Tedesco perguntou: 'Como você está?' Resposta: 'Bem.' Tedesco: 'Vamos fazer uma troca no gol para o returno. Alex Nübel será o novo número 1.' A partir dali, meu piloto automático assumiu: 'Por quê?' Foi tudo o que consegui dizer", contou o ex-goleiro das seleções alemãs de base.

E a sensação após perder a titularidade em seu clube do coração, para o qual havia se transferido aos 14 anos, vindo da distante Chemnitz? "Voltei para o meu quarto. Tinham acabado de arrancar meu coração e minha alma. Eu me sentia como se uma parte de mim tivesse morrido", explica Fährmann, que alguns meses depois foi emprestado ao Norwich City e, logo em seguida, ao Brann Bergen.

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No verão de 2020, ele voltou ao Schalke e um ano depois foi rebaixado como número 1. Da primeira temporada na segunda divisão, ele se lembra, entre outras coisas, de um discurso do então treinador Dimitrios Grammozis: "Como posso descrevê-lo melhor? Depois de uma derrota por 2 a 1 em Düsseldorf, no dia seguinte ele explodiu na análise da partida: 'Vocês querem me f*der? Vocês querem f*der a minha comissão? Vocês podem f*der as suas minas do Insta, mas não a mim'." Algo especialmente estranho, já que, naquela época, o Schalke tinha reunido "provavelmente o time mais comportado em que joguei", segundo Fährmann. "Muitos eram pais de família. O time ficou em silêncio, constrangido, depois dessa tirada."

Fährmann também tem histórias curiosas para contar sobre o ex-diretor esportivo do S04 Peter Knäbel, que esteve no Schalke em diferentes funções entre 2018 e 2024: "Ele sempre andava silenciosamente pelos corredores e de repente estava na sua frente. Sempre deixava a porta do escritório aberta. Nós especulávamos que ele fazia isso para poder ouvir nossas conversas", escreve Fährmann, antes de falar sobre o "lendário paletó" de Knäbel: "Ele ficava pendurado em um lugar diferente a cada dia. Às vezes com os fisioterapeutas, às vezes no nosso vestiário, às vezes na sala de musculação. Ele dizia que era por esquecimento. Nós suspeitávamos que ele nos espionava dessa forma. O que diz muito sobre a nossa relação com ele."

Como foi o fim de Ralf Fährmann no Schalke?

O fim de Fährmann no Schalke, por sua vez, foi bastante inglório. Na preparação de verão de 2024, ele foi transferido para o sub-23; no outono seguinte, desenvolveu-se uma guerra de versões entre clube e jogador, e cedo ficou claro que o contrato de Fährmann, válido até 2025, não seria renovado.

"E assim, de mim, que aos 14 anos havia deixado minha terra e minha família pelo Schalke, tiraram tudo. Minha vaga de estacionamento no treino, foi embora. Proibição de entrar no vestiário. Eu não podia mais tomar banho. Tinha a sensação de que precisava me trocar em um banheiro químico, já que o sub-23 estava alojado em uma vila provisória de contêineres. Tinha que treinar com jogadores amadores e da base. E também tiraram de mim meus ingressos para os jogos", relembra Fährmann, que disputou a última de suas 289 partidas oficiais pelo S04 no fim de janeiro de 2024, na derrota por 4 a 1 para o Kaiserslautern.

Atualmente, o ex-goleiro vive na Suíça, mas, apesar da saída decepcionante, não consegue deixar de lado seu clube do coração: "Por mais que eu tenha tentado ignorar o Schalke, não consigo. Acompanho todos os jogos pela TV e desejo tanto sucesso esportivo aos torcedores. Apesar de tudo: eu amo o Schalke. Essa é a verdade", enfatiza Fährmann.