Aumentam as chances de rodízio na escalação do Barcelona antes do confronto com o Valencia na temporada 2026-2027, já que ser titular na equipe nunca foi tarefa fácil, mas a concorrência subiu a um nível extremamente exigente, e o técnico Hans Flick dispõe de um elenco repleto de talento e versatilidade nas posições.

As dúvidas pairam sobre a participação de Lamine Yamal hoje, depois de ele ter treinado ontem na academia por causa de uma pancada que sofreu, mas o treinador alemão possui alternativas para evitar crises, especialmente com a aproximação da estreia na Liga dos Campeões diante do Feyenoord.

As previsões para o setor defensivo, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", indicam que Joan García é o único nome garantido no gol.

E, embora Flick tenha testado duas linhas defensivas no último treino, nada está confirmado a não ser na cabeça do treinador.

É provável que o treinador alemão faça uma combinação entre Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Espart.

Eric García havia começado como titular na lateral direita, mas cedeu o lugar a Koundé na terceira partida.

No miolo da defesa, Christensen, jogador que não aparecia nas indicações, esteve na escalação titular duas vezes diante de Elche e Rayo, mas pode perder seu lugar.

Espart garantiu seu lugar como peça fixa na lateral esquerda, apesar de ser lateral direito, posição que parecia pertencer a Cancelo.

A disputa pela escalação titular pega fogo com ainda mais intensidade no meio-campo, onde Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Rodri e Bryan Farinas possuem características diferentes, mas todos têm números que os credenciam a começar como titulares diante do Valencia.

Flick vinha estudando a ideia de escalar Rodri como titular, mas pode voltar a apostar em Bernal e Pedri, já pensando na partida da Liga dos Campeões diante do Feyenoord.



Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Gavi oferece intensidade e personalidade, enquanto Olmo entrega qualidade entre as linhas, e Fermín se destaca pela chegada à área.

Olmo e Fermín se revezaram na posição de armador, e agora chegou a vez de Fermín.

A briga pelas opções de escalação se estende ao ataque, onde Yamal, sobre quem pairam dúvidas por causa de uma pancada dolorosa cujo local Flick não especificou, e Raphinha, como atacante de referência, participaram de todas as partidas desde o início.

Gabriel Jesus tem experiência, mas acabou de chegar, enquanto Ademi e Gordon dividiram a participação como titulares, e, com a esperada ausência de Yamal na escalação titular, ambos estarão nas pontas.

A escalação prevista, completa, ficou assim:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García - Cubarsí - Gerard Martín - Espart.

Meio-campo: Pedri - Bernal - Fermín López.

Ataque: Gordon - Raphinha - Ademi.