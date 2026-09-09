O Bayern de Munique recebe o norueguês Bodø/Glimt na noite de amanhã, quinta-feira, no estádio Allianz Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, partida que será dirigida pelo árbitro esloveno Rade Obrenovic.

De acordo com o jornal "Bild", da Alemanha, Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, pretende apostar em um esquema 4-2-3-1, com Manuel Neuer no gol e, à sua frente, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies na linha defensiva.

Segundo o jornal, espera-se que Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic estejam no meio-campo, tendo à frente deles o astro marroquino Ismael Saibari.

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No ataque, espera-se que os pontas Michael Olise e Luis Díaz comecem atrás do experiente atacante Harry Kane.

O Bayern de Munique entra em campo como grande favorito à vitória, enquanto o Bodø/Glimt busca surpreender o gigante da Baviera, aproveitando seu estilo baseado em velocidade e pressão.

O atual campeão da Bundesliga tentará voltar ao caminho certo às custas do visitante norueguês, após o inesperado empate sem gols com o Schalke, seu anfitrião, na última partida do Campeonato Alemão, apesar do amplo domínio bávaro no jogo e da criação de muitas chances.

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