A escalação ideal da Liga dos Campeões: ausência total do Real Madrid... e o Barcelona aparece com apenas um representante

A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou hoje, quinta-feira, a seleção ideal da semana na Liga dos Campeões, que contou com as partidas de ida das quartas de final.
O Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Barcelona foi derrotado em seu próprio estádio pelo Atlético de Madrid por 2 a 0. O Sporting de Lisboa também foi derrotado em casa (1 a 0) pelo Arsenal, enquanto o Paris Saint-Germain conquistou uma importante vitória sobre o Liverpool (2 a 0) no Parque dos Príncipes.
A seleção da UEFA não contou com nenhum jogador do Real Madrid, enquanto o Barcelona teve apenas um representante, Lamine Yamal.
Jogador do Atlético de Madrid vira goleiro... O Barcelona merecia um pênalti?
Após forte desentendimento... Arbeloa obriga estrela do Real Madrid a pedir desculpas aos companheiros
Nova frente... Trump exige a exclusão de pessoas transgênero da Copa do Mundo
Grupo do Egito... Irã revela seu plano alternativo para participar da Copa do Mundo
E a escalação ideal ficou assim:
Goleiros:
Manuel Neuer – Bayern de Munique
Defesa:
Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa
Rubén Le Normand – Atlético de Madrid
Marquinhos – Paris Saint-Germain
Josip Stanišić – Bayern de Munique
Meio-campo:
João Neves – Paris Saint-Germain
Joshua Kimmich – Bayern de Munique
Kai Havertz – Arsenal
Ataque:
Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
Julian Álvarez – Atlético de Madrid
Lamine Yamal – Barcelona