A escalação ideal da Liga dos Campeões: ausência total do Real Madrid... e o Barcelona aparece com apenas um representante

O Barça e o Real Madrid foram derrotados na Espanha

A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou hoje, quinta-feira, a seleção ideal da semana na Liga dos Campeões, que contou com as partidas de ida das quartas de final.

O Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Barcelona foi derrotado em seu próprio estádio pelo Atlético de Madrid por 2 a 0. O Sporting de Lisboa também foi derrotado em casa (1 a 0) pelo Arsenal, enquanto o Paris Saint-Germain conquistou uma importante vitória sobre o Liverpool (2 a 0) no Parque dos Príncipes.

A seleção da UEFA não contou com nenhum jogador do Real Madrid, enquanto o Barcelona teve apenas um representante, Lamine Yamal.

E a escalação ideal ficou assim:

Goleiros:

Manuel Neuer – Bayern de Munique

Defesa:

Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa

Rubén Le Normand – Atlético de Madrid

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Josip Stanišić – Bayern de Munique

Meio-campo:

João Neves – Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich – Bayern de Munique

Kai Havertz – Arsenal

Ataque:

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Julian Álvarez – Atlético de Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

